Come capire se hai il colesterolo alto

I sintomi del colesterolo alto nel sangue variano da un paziente all’altro in termini di qualità e gravità, in base al suo impatto sugli organi vitali del corpo, perché il cuore non è l’unico organo che ne risente.

Cosa succede se hai il colesterolo alto

Con il colesterolo alto, le placche di grasso si accumulano sulle pareti interne delle arterie, il che porta a una diminuzione della loro flessibilità e all’esposizione all’indurimento e al blocco, e quindi il cuore è costretto a fare uno sforzo extra, per pompare sangue carico di ossigeno a gli organi del corpo.

In caso di blocco dell’arteria coronaria, l’afflusso di sangue al muscolo cardiaco si riduce, causando un infarto.

La tiroide è uno degli organi che viene molto danneggiato quando il colesterolo alto, perché il blocco delle arterie la priva di sangue ossigenato a sufficienza, per svolgere le sue funzioni vitali, che la espone all’ipoattività.

È noto che gli ormoni tiroidei dipendono dal fegato per elaborare il sangue, quando i loro livelli diminuiscono, la sua capacità di svolgere questa funzione diminuisce, il che porta ad un aumento del colesterolo e dei trigliceridi dannosi nel corpo.

Quali sono i sintomi del colesterolo alto

Possiamo renderci conto che soffriamo di colesterolo alto, ci sono alcuni segni tangibili quali:

Stanchezza, costipazione, pelle secca, gonfiore facciale, aumento di peso, debolezza muscolare.

I problemi di memoria sono uno dei sintomi meno comuni del colesterolo alto, derivante dalla mancanza di afflusso di sangue al cervello, a causa del blocco delle arterie che lo alimentano, quindi le sue cellule diventano più suscettibili a danni e atrofia, e poi ictus, Alzheimer e demenza.