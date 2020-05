In Lombardia aumentano le terapie intensive

Fin dallo scoppio dell’epidemia di Coronavirus, la Lombardia è stata tra le regioni più colpite: le province lombarde sono quelle che hanno pagato il tributo più alto per quanto riguarda il numero di contagiati ma anche di vittime.

Per fortuna nelle ultime settimane la situazione è migliorata, ma comunque la stragrande maggioranza dei contagi si concentra nella regione, ed i numeri sono ancora troppo alti per poter abbassare la guardia.

In Lombardia, infatti, dall’inizio dell’epidemia, sono risultate positive al Sars-CoV-19 81.507 persone (+282 rispetto al giorno precedente, quando i casi positivi segnalati erano 81.225).

Ospedale: Terapia intensiva (foto@Wikipedia)

Di queste, sono decedute 14.986 persone (+62, ieri erano +85). I ricoveri in ospedale sono 5.428 rispetto ai 5.535 di ieri (-107), quelli in terapia intensiva 348 (+18, ieri c’era stato un calo di 70 casi). I tamponi effettuati in giornata sono stati 7.369 rispetto agli 11.478 di ieri. Il totale dei tamponi in Regione sale così a 485.134.

C’è stato quindi un calo nelle vittime ma purtroppo c’è un aumento nelle terapie intensive.

Nello specifico, sono 30.190 le persone attualmente malate e di queste 348 sono in terapia intensiva: un dato in aumento rispetto al giorno precedente, quando il calo dei pazienti in questi reparti era stato di 70 unità.

Il totale dei ricoverati nelle terapie intensive è di 330 persone. Sono in tutto 5.428 i ricoverati con sintomi (-107 rispetto a ieri), 24.414 in isolamento domiciliare (+17).