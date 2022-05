In piena crisi del grano l’India blocca l’esportazione

Con una mossa che aumenterà la crisi alimentare e i tassi di inflazione globale, portando i prezzi mondiali del grano a nuovi livelli record, l’India, che è il secondo produttore mondiale di grano, ha deciso sabato di vietare le esportazioni di grano.

India secondo produttore mondiale di grano, vieta le esportazioni

Giustificando la sua decisione dovuta ad ondate di caldo torrido che hanno ridotto la produzione per far salire i prezzi interni più in alto dei loro livelli, questo blocco influenzerà negativamente i consumatori poveri nei paesi dell’Asia e dell’Africa che dipendono principalmente dal grano.

Commentando le conseguenze di questa mossa indiana sul turbolento mercato globale del grano e dei suoi derivati, che stanno assistendo a incrementi record dei prezzi, Sky News Arabia cita l’esperto e consulente economico, Amer Al-Shobaki che spiega:

“La decisione indiana sarà accolta dal mercati globali del grano all’inizio della prossima settimana lunedì, e quindi è Il suo impatto sarà testimone di caos e turbolenze negli scambi, a seguito di questo passaggio, che è un duro colpo per i mercati del grano che stanno già soffrendo a causa dell’impatto Guerra russo-ucraina L’India è uno dei maggiori esportatori di grano al mondo e il suo rango è l’ottavo nell’elenco di quei paesi dopo l’Ucraina direttamente, le sue esportazioni di grano erano ampiamente utilizzate per compensare alcune delle carenze in Forniture di grano russe e ucraine causate dalla guerra e catene di approvvigionamento danneggiate”.

I prezzi del grano destinati a salire ulteriormente

I prezzi globali del grano sono in costante aumento, come spiega l’economista, aggiungendo: “In Europa, ad esempio, ammonta a circa 410 euro per tonnellata, il che lo avvicina ai prezzi record registrati dai prezzi del grano lo scorso marzo, e con questa decisione indiana, i prezzi aumenteranno ovviamente. Di più con l’inizio delle transazioni e degli scambi entro due giorni, il che porterà a un nuovo caos nei mercati delle materie prime alimentari a livello globale e infliggerà un duro colpo a coloro che scommettevano sull’assorbimento delle ripercussioni di questa crisi, e quindi, con l’aumento dei prezzi delle materie prime, si aggraverà a causa dell’indigenza e della fame nei paesi poveri che dipendono dal grano come merce, alimento base“.

fonte@sabq.org