Incredibile: I prodotti dei fast food sono pericolosi

Un nuovo studio condotto negli USA ha rivelato la presenza di sostanze chimiche sintetiche nei fast food e che questa situazione è l’innesco di molte malattie.

Queste sostanze chimiche, chiamate ftalati, che possono essere mortali, sono state rilevate nei prodotti di quasi tutti i marchi globali di fast food.

Il fatto che la dieta nel mondo si stia gradualmente spostando verso il “fast food” costituito da cibi malsani e lavorati porta con sé molti problemi di salute.

Un nuovo studio condotto presso la George Washington University negli Stati Uniti ha rivelato che gli alimenti dei giganti del fast food contengono sostanze chimiche che alterano gli ormoni note come ftalati.

I ricercatori della Milken Institute School of Public Health della George Washington University hanno testato 64 campioni di cibo provenienti da sei diversi ristoranti e fast food più conosciuti al mondo.

Di conseguenza, è stato rivelato che l’81% degli alimenti contiene una sostanza chimica chiamata ftalato, estremamente dannosa per la salute, e il 70% contiene una sostanza chimica diversa associata a problemi di fertilità.

I Cheeseburger e Chicken dei fast food i più pericolosi

Precedenti ricerche sull’argomento hanno rivelato che gli ftalati sono associati a problemi riproduttivi come malformazioni genitali nei ragazzi e basso numero di spermatozoi e bassi livelli di testosterone negli uomini adulti.

Il sito di notizie tecnologiche con sede negli Stati Uniti Gizmodo ha dichiarato che l’89% dei prodotti testati contiene anche un plastificante non ftalato.

Il rapporto ha anche scoperto che i prodotti alimentari a base di carne come cheeseburger e burrito di pollo contengono i più alti livelli di sostanze chimiche.

“Abbiamo scoperto che gli ftalati e altri plastificanti sono comuni nei cibi pronti venduti nelle catene di fast food statunitensi; Questa è una scoperta che significa che molti consumatori stanno ingerendo sostanze chimiche potenzialmente malsane con i loro pasti”

Molto comunemente usati, gli ftalati sono utilizzati anche in prodotti di consumo come tubature in PVC, vinile, prodotti resistenti alla pioggia e alle macchie, tubi medici, tubi da giardino, utensili da cucina, shampoo, detersivi e alcuni giocattoli per bambini per rendere la plastica più flessibile e non fragile.

Ma questa ricerca sulla rilevazione degli ftalati negli alimenti porta con sé scenari ancora più spaventosi.