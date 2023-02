In precedenza abbiamo parlato della piattaforma XM Investment, oggi invece parliamo di un ulteriore sito scam che promette guadagni ciclici attraverso le criptovalute.

Il sito in questione è Cryptoearnpro.com l’ennesimo sito, che a tutti gli effetti possiamo definire SCAM, che propone investimenti della durata di una settimana al termine della quale c’è la possibilità di riavere il proprio capitale investito aggiungendo un guadagno.

Investimenti cryptoearnpro.com attenti allo scam (Foto@Pixabay)

La nostra esperienza

Rispetto alla precedente esperienza, Cryptoearnpro si presenta (quantomeno) con un portale online, ma attenzione è l’unica realtà tangibile (molto probabilmente provvisoria come la maggior parte dei portali hype).

All’atto della registrazione si viene affiancati dalla “famosa” assistenza che corrisponde al contatto telegram: @cryptoearnpro12, al quale normalmente si viene presentati da un referral (basta girare in gruppi di investimenti o lavoro online).

L’amministratore in questione vi chiede il deposito minimo di €200 in criptovaluta (BTC in questo caso) per far partire l’investimento della durata di una settimana, al termine del quale avrete, oltre all’interesse giornaliero, un 30% ulteriore finale.

Ed è quì che cominciano i problemi: l’amministrazione si dimostra molto lacunosa, nel nostro caso il referral ci informa che basterà un investimento di €100 in criptovaluta, subito confermato dal contatto dell’assistenza telegram: @cryptoearnpro12.

Una volta effettuato il deposito ed inviato le prove dell’avvenuta transazione, l’assistenza cambia subito versione e chiede il versamento di ulteriori 100€ per far partire l’investimento, perchè secondo il regolamento la cifra minima è 200€, ovviamente sempre in criptovaluta.

La prima discussione del fantomatico assistente.

Andiamo avanti e concludiamo il secondo versamento, a questo punto ci sarebbe solo da aspettare, ma dopo qualche giorno ci viene voglia di contattare la fantomatica assistenza al solito indirizzo telegram, perchè sul portale Cryptoearnpro.com il nostro account non è più accessibile.

Spieghiamo la situazione e il famoso assistente (che evidentemente già se la sta facendo sotto dalle risate), ci spiega che il nostro account non è accessibile perchè non abbiamo nessun utente iscritto e che abbia depositato, attraverso il nostro referral, ovvero il nostro account.

Quì cominciano le comiche, si perchè dopo un tira e molla abbastanza tedioso, l’assistente ci comunica che basta un semplice referral che si possa iscrivere e versare la cifra di 100€ sempre in criptovaluta, per far avanzare il nostro investimento e ritirare al termine della settimana i nostri proventi.

Decidiamo di proseguire e facciamo iscrivere una seconda persona amica, che contatta l’assistenza, si registra al portale e versa i famosi 100€ in criptovaluta.

Tutto ok adesso giusto? Per niente, perchè il fantomatico assistente fa sapere a questa persona iscritta che bisogna versare 200€ e non 100€ in criptovaluta, così decidiamo di scrivere in prima persona con il nostro account principale per rivendicare il nostro profitto, ed ecco la sorpresa.

La beffa prima della fine, nella quale l’assistente ci assicura che non si tratta di uno schema ponzi, in effetti è una truffa a tutti gli effetti e non uno schema.

L’assistenza @cryptoearnpro12 non solo si prende gioco di noi, ma cancella i post (che avevamo saggiamente salvato dove ci informava delle condizioni per l’investimento) bloccandoci.