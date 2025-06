iOS 26 SVELATO! Apple Salta gli Aggiornamenti?

L’universo Apple è in fermento. Mentre gli utenti si godono le novità di iOS 18, le indiscrezioni più audaci già puntano i riflettori su un futuro non così lontano: iOS 26. Sì, avete letto bene. Sembra che Apple stia pianificando un balzo significativo, saltando diverse numerazioni per allineare la versione del suo sistema operativo per iPhone all’anno di rilascio. Se così fosse, iOS 26 vedrebbe la luce nel 2026, mandando in pensione l’idea di un iOS 19.

Ma cosa possiamo aspettarci da questo aggiornamento che si preannuncia epocale? Sebbene il rilascio ufficiale sia previsto presumibilmente per settembre 2026, in concomitanza con il lancio dell’ipotetico iPhone 17, un primo assaggio potrebbe arrivare molto prima. La Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple, che si tiene solitamente a giugno, è il palcoscenico tradizionale per la presentazione delle major release dei sistemi operativi. È quindi lecito attendersi che durante la WWDC 2025 (o al più tardi quella del 2026) vengano svelate le prime, succose anticipazioni.

Accanto a iOS 26, ci aspettiamo novità anche per iPadOS 26, macOS 26 (per cui si vocifera il nome “macOS Tahoe”) e watchOS 26. Ma l’attenzione principale sarà, senza dubbio, catalizzata da iOS 26. E, a quanto pare, le sorprese non mancheranno.

Una Rivoluzione Estetica: Il Design “Vetro” di iOS 26

Le voci più insistenti, corroborate da figure autorevoli come Mark Gurman di Bloomberg, parlano di un design completamente rinnovato per iOS 26. Gurman lo ha definito “il più grande cambiamento di design da iOS 7”, un aggiornamento che ha segnato un’era. L’obiettivo di Apple sarebbe triplice: rendere iOS più intuitivo, veloce nella navigazione e semplice da padroneggiare. Si punterebbe anche a una maggiore coerenza stilistica tra pulsanti, menu, icone e barre, armonizzando l’esperienza utente.

Il nuovo look trarrebbe forte ispirazione da visionOS, il sistema operativo di Apple Vision Pro. Pensiamo a icone più arrotondate, menu con effetti di trasparenza e un affinamento generale dell’interfaccia. App native come Musica e Messaggi potrebbero adottare barre di navigazione inferiori “a pillola” e integrare barre di ricerca più funzionali.

La parola chiave per descrivere questo nuovo design sembra essere “effetto vetro” (o “glassy”), con elementi lucidi e trasparenze diffuse. Persino i pulsanti sulla schermata di blocco, come quelli per fotocamera e torcia, potrebbero acquisire una leggera luminescenza dinamica. Un’estetica, insomma, che promette di essere davvero innovativa.

Apple Intelligence 2.0: L’IA Diventa Ancora Più Protagonista

Se iOS 18 ha segnato il debutto di Apple Intelligence, l’ecosistema di funzionalità AI per iPhone (come Image Playground per la generazione di immagini, Writing Tools per l’assistenza alla scrittura e Genmoji per emoji personalizzate), iOS 26 promette un primo, grande potenziamento.

Le aspettative includono:

Un’evoluzione significativa di Siri , che potrebbe diventare ancora più intelligente e contestuale.

, che potrebbe diventare ancora più intelligente e contestuale. Una più profonda integrazione con intelligenze artificiali di terze parti (si pensi a modelli come ChatGPT).

(si pensi a modelli come ChatGPT). Ottimizzazioni mirate per migliorare l’ efficienza energetica dell’iPhone grazie all’IA.

dell’iPhone grazie all’IA. L’estensione delle attuali funzionalità di Apple Intelligence (Image Playground, Genmoji) a un numero maggiore di app Apple, moltiplicandone le potenzialità.

Come evidenziato da diverse testate specializzate, tra cui The Verge, l’integrazione dell’IA nei sistemi operativi mobili è una tendenza cruciale, e Apple sembra determinata a definire nuovi standard.

Accessibilità al Centro: Novità Già Annunciate

Apple ha da sempre un occhio di riguardo per l’accessibilità e, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Accessibilità (GAAD), ha già “silenziosamente” anticipato alcune funzionalità che, pur non nominate esplicitamente come parte di iOS 26, dovrebbero debuttare “entro la fine dell’anno” (presumibilmente con il prossimo grande aggiornamento).

Tra queste innovazioni, citate anche sul sito ufficiale di Apple Newsroom, troviamo:

Una nuova modalità di lettura per utenti con dislessia.

per utenti con dislessia. La possibilità di visualizzare le funzionalità di accessibilità disponibili in un’app o gioco direttamente sull’App Store prima del download.

in un’app o gioco direttamente sull’App Store prima del download. La trasformazione dell’iPhone e altri dispositivi Apple in dispositivi per prendere appunti in Braille.

Altre Funzionalità Attese in iOS 26: Un Ecosistema Sempre Più Connesso e Intuitivo

Oltre ai grandi temi del design e dell’intelligenza artificiale, iOS 26 dovrebbe portare con sé una serie di miglioramenti e nuove app:

Nuova app Giochi: Un hub dedicato per gli appassionati di videogiochi, che potrebbe sostituire o espandere le funzionalità di Game Center.

Un hub dedicato per gli appassionati di videogiochi, che potrebbe sostituire o espandere le funzionalità di Game Center. App Apple Health+: Un nuovo servizio, e relativa app, specificamente dedicato al monitoraggio avanzato della salute.

Un nuovo servizio, e relativa app, specificamente dedicato al monitoraggio avanzato della salute. Indicatore tempo di ricarica: La schermata di blocco potrebbe mostrare il tempo residuo per una carica completa della batteria.

La schermata di blocco potrebbe mostrare il tempo residuo per una carica completa della batteria. Traduzione istantanea con AirPods: L’app Traduci, abbinata agli AirPods, potrebbe permettere traduzioni di conversazioni in tempo reale.

L’app Traduci, abbinata agli AirPods, potrebbe permettere traduzioni di conversazioni in tempo reale. Stage Manager su display esterni: La possibilità di utilizzare Stage Manager collegando l’iPhone a uno schermo esterno, potenziando il multitasking.

La possibilità di utilizzare Stage Manager collegando l’iPhone a uno schermo esterno, potenziando il multitasking. Accesso Wi-Fi semplificato: La compilazione di moduli per accedere a reti Wi-Fi pubbliche potrebbe essere richiesta una sola volta per tutti i dispositivi Apple collegati.

La compilazione di moduli per accedere a reti Wi-Fi pubbliche potrebbe essere richiesta una sola volta per tutti i dispositivi Apple collegati. Sicurezza Messaggi: Ulteriori miglioramenti alla crittografia end-to-end nell’app Messaggi.

Ulteriori miglioramenti alla crittografia end-to-end nell’app Messaggi. Tastiera multilingue Arabo-Inglese.

Transizione eSIM facilitata: Semplificazioni per gli utenti con eSIM che desiderano passare a un dispositivo Android.

Semplificazioni per gli utenti con eSIM che desiderano passare a un dispositivo Android. Miglioramenti ai suoni di sottofondo.

Maggiore stabilità: Si prevede una versione di iOS particolarmente ottimizzata e stabile.

Insomma, iOS 26 si preannuncia come un aggiornamento che potrebbe ridefinire profondamente l’esperienza iPhone. Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali da Cupertino, sperando che le attese vengano confermate e, perché no, superate.