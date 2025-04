Katy Perry e Orlando Bloom stanno ancora insieme nel 2025? Ecco com’è oggi la loro relazione

La relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom ha sempre catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo. Tra pause, ritorni di fiamma e momenti intensi condivisi pubblicamente, la coppia ha affrontato numerosi alti e bassi. Ma com’è la situazione oggi, nel 2025? I due sono ancora insieme? Si sono sposati? Facciamo il punto.

Quando si sono lasciati Katy Perry e Orlando Bloom?

La prima separazione ufficiale tra la popstar e l’attore è avvenuta il 28 febbraio 2017, quando i due hanno annunciato tramite un comunicato congiunto la decisione di “prendersi uno spazio rispettoso e amorevole”. La notizia venne confermata da People per evitare speculazioni infondate.

Il ritorno di fiamma non si è fatto attendere

Solo cinque mesi dopo, nell’estate del 2017, Katy e Orlando sono stati avvistati insieme a un concerto di Ed Sheeran a Los Angeles, in atteggiamenti affettuosi. Una fonte vicina alla coppia dichiarò a E! News che sembravano chiaramente tornati insieme. Nei mesi successivi, sono stati visti in vacanza insieme e Perry è apparsa persino indossare una tutina personalizzata con la foto dell’attore.

Il fidanzamento e l’arrivo di Daisy Dove

La conferma ufficiale del loro ritorno insieme è arrivata nel febbraio 2019, quando la coppia ha annunciato il fidanzamento. Tuttavia, Katy Perry ha sempre sottolineato l’importanza di costruire una base emotiva solida prima di convolare a nozze. In un’intervista a KISS Breakfast, ha spiegato che non avevano fretta di sposarsi, preferendo “fare le cose con calma e consapevolezza”.

Il 27 agosto 2020 è nata Daisy Dove Bloom, la loro prima figlia. In qualità di Ambasciatori dell’UNICEF, hanno annunciato l’arrivo della bambina con una dichiarazione pubblica colma di emozione e gratitudine.

Matrimonio in sospeso, ma uniti più che mai

Ad oggi, nel 2025, Katy Perry e Orlando Bloom non si sono ancora sposati ufficialmente, ma restano una delle coppie più affiatate dello showbiz. La cantante ha raccontato più volte come la crisi del 2017 abbia rappresentato uno dei momenti più difficili della sua vita, ma anche un’occasione di crescita. In un episodio del podcast Life Will Be the Death of Me, ha parlato delle sfide della relazione e dell’importanza della terapia di coppia nel superare le difficoltà.