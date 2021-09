La demenza è molto più di una malattia

La demenza è molto di più di una malattia, è qualcosa che ha non solo un grande impatto sul paziente stesso, ma ancor di più sull’ambiente.

Una persona su cinque sviluppa la demenza, una malattia del cervello in cui proprio il cervello non è più in grado di elaborare correttamente le informazioni. La demenza è principalmente conosciuta come la malattia della memoria degli anziani. E questo è in parte vero, perché più invecchi, più è probabile che sviluppi la demenza.

Quello che molte persone non sanno è che le persone contraggono anche la malattia del cervello in giovane età. “È quindi importante creare consapevolezza in modo che la ricerca continui a essere condotta“, afferma la neurologa Yolande Pijnenburg del Centro Alzheimer di Amsterdam.

Esistono diverse forme di demenza. La forma più comune è l’Alzheimer. Le persone con questa variante hanno principalmente problemi di memoria. Inoltre, sono comuni anche la demenza vascolare e la demenza frontotemporale. La demenza vascolare è causata da problemi nel flusso sanguigno al cervello. Il risultato può essere avere difficoltà a concentrarsi, deterioramento non solo mentale ma anche fisico, parlare e agire più lentamente.

La demenza frontotemporale è comune in giovane età, tra i 45 e i 65 anni. In questa malattia del cervello, i cambiamenti nel comportamento sono particolarmente evidenti. Un punto doloroso è che la demenza in giovane età spesso non viene riconosciuta come tale.

“Se vai dal dottore sulla cinquantina con lamentele come la dimenticanza, probabilmente ti verrà detto prima che ha a che fare con l’essere sovraccaricato“, sostiene la neurologa. “Mentre se arriva un ottantenne con le stesse lamentele, il legame con la demenza si fa più veloce“.

Nel caso della demenza frontotemporale, avviene un cambiamento di personalità. La specialista spiega: “La cosa va molto lentamente. Chi all’inizio era coinvolto ed empatico, ad esempio, diventa sempre più concentrato su se stesso“.

Queste persone vengono licenziate dal loro lavoro perché non possono più assolvere i loro compiti correttamente e fraintendono molto spesso i concetti sul posto di lavoro.

La neurologa Pijnenburg aggiunge che spesso le viene chiesto quanto sia grave se la diagnosi non viene fatta, dal momento che non c’è una farmaco concreto disponibile.

“In assenza di diagnosi, vediamo che molto può andare storto a livello psicologico e sociale”, spiega. “Le persone possono cambiare oltre il riconoscimento del loro ambiente e questo può essere frustrante per amici, familiari e colleghi. E quando vieni licenziato dal tuo lavoro perché non funzioni più correttamente, è difficile dimostrare in seguito che eri effettivamente malato durante il licenziamento, ma poi perdi i benefici“.