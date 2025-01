La Seconda Stagione di Squid Game Stabilisce un Record Storico su Netflix con 68 Milioni di Visualizzazioni

La seconda stagione di Squid Game ha confermato le aspettative, diventando un successo travolgente sin dal debutto. Nei primi quattro giorni di disponibilità, la serie ha registrato ben 68 milioni di visualizzazioni, superando il record precedentemente detenuto da Mercoledì, che nel 2022 aveva raggiunto 50,1 milioni di visualizzazioni nella settimana di lancio.

Un Successo Senza Precedenti per una Serie Non in Lingua Inglese

La nuova stagione di Squid Game è rapidamente entrata nella top 10 delle serie TV non in lingua inglese più popolari di sempre su Netflix, posizionandosi al settimo posto. Questo ranking tiene conto delle visualizzazioni accumulate nei primi 91 giorni dal rilascio. La prima stagione di Squid Game domina ancora questa classifica con 265,2 milioni di visualizzazioni, ma la seconda stagione ha tutto il tempo per superare questo traguardo.

Non solo, tra il 23 e il 29 dicembre, la seconda stagione è stata il titolo più visto su Netflix, scalzando ogni altra produzione della piattaforma in quella settimana. Anche la prima stagione ha beneficiato di un rinnovato interesse, posizionandosi al terzo posto tra le serie TV non in lingua inglese con 8,1 milioni di visualizzazioni nello stesso periodo.

Le Altre Produzioni che si Contendono il Pubblico

Sebbene Squid Game 2 abbia monopolizzato l’attenzione, altri titoli hanno comunque ottenuto buoni risultati. Il film Carry-On con Taron Egerton si è classificato come il secondo contenuto più visto della settimana, con 34,9 milioni di visualizzazioni, seguito dal film diretto da Tyler Perry, The Six Triple Eight, che ha totalizzato 23,3 milioni.

Per quanto riguarda le serie in lingua inglese, due partite della NFL hanno dominato la classifica: la partita Ravens-Texans, accompagnata dall’esibizione di Beyoncé durante l’intervallo, ha raccolto 14,4 milioni di visualizzazioni, seguita a breve distanza dalla partita Chiefs-Steelers con 14,3 milioni.

La sesta stagione di Virgin River è stata la prima serie sceneggiata nella classifica in lingua inglese, con 9,2 milioni di visualizzazioni, mentre il comico Nate Bargatze ha conquistato il quarto posto con il suo speciale Your Friend, Nate Bargatze, che ha ottenuto 6,3 milioni di visualizzazioni.

Curiosità Natalizie e Contenuti di Intrattenimento Alternativi

Tra i titoli più particolari della settimana troviamo Fireplace for Your Home, una serie di video raffiguranti camini virtuali che hanno trovato popolarità durante le festività natalizie. Le versioni Crackling Birchwood Fireplace e Classic Crackling Fireplace si sono posizionate rispettivamente al sesto e nono posto tra i contenuti più visti.

Un Record Storico per Netflix

Con il debutto della seconda stagione di Squid Game, Netflix ha segnato un traguardo storico per il settore dello streaming, consolidando il successo globale della serie sudcoreana. L’interesse per i contenuti non in lingua inglese è in costante crescita, e Squid Game ne rappresenta il fenomeno più emblematico.