La Sony ricomincia a produrre la Playstation 5

Sony ha ufficialmente confermato che intende aumentare la produzione della sua console Playstation 5 vista l’ormai atavica carenza con la catena di approvvigionamento.

La console PS5, che è stata messa in vendita a novembre 2020, aveva fatto registrare un numero inferiore di vendite rispetto alle precedenti versioni nel suo secondo anno a causa della carenza di componenti che ha afflitto l’industria elettronica.

Ormai nel terzo anno il divario dovrebbe essere colmato. Oltre all’aumento iniziale, “stiamo pianificando un aumento significativo della produzione di console, che ci sta portando a livelli di produzione che non abbiamo raggiunto prima“, ha dichiarato Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

Ha aggiunto che mentre i blocchi per la pandemia in Cina continuano a creare incertezza sulla catena di approvvigionamento, “le cose stanno decisamente migliorando“.

Sony prevedeva vendite di 18 milioni di unità nell’esercizio fino alla fine di marzo, rispetto agli 11,5 milioni dell’anno precedente.

Spiegando il passaggio di PlayStation dal concentrarsi esclusivamente su giochi esclusivi per giocatore singolo per la sua piattaforma, Ryan ha affermato che verranno offerti più giochi per PC e dispositivi mobili, oltre a giochi di servizio dal vivo, che forniscono un gameplay continuamente aggiornato.

Mentre si prevede che i titoli PS4 e PS5 rappresenteranno più dei due terzi delle uscite quest’anno, i titoli per PC e dispositivi mobili costituiranno quasi la metà dei nuovi giochi nel 2025.

“Le iniziative per ampliare il nostro pubblico… avranno un grande impatto sull’aspetto del nostro portafoglio di giochi“, ha affermato Ryan.

Con questo cambiamento, la Sony mira a tenere il passo con il cambiamento nel settore che ha visto la tecnologia cloud, una maggiore potenza di calcolo per gli smartphone che rimuove gli utenti da dispositivi enormi e più soldi che i giocatori spendono in giochi online gratuiti.