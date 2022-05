Lavarsi i denti, è meglio prima o dopo colazione?

Per mantenere una corretta igiene orale è d’obbligo lavarsi i denti almeno due volte al giorno, vale a dire la mattina e la sera.

Ma quando dovrebbe essere spazzolati i denti al mattino, prima o dopo la colazione?

Quello che generalmente consigliano i dentisti è di spazzolare i denti almeno due volte al giorno. Secondo un sondaggio d’opinione, l’80% dei tedeschi aderisce a questa raccomandazione.

In media, la maggior parte dei tedeschi si lava i denti per due o tre minuti. La maggioranza (53%) si lava i denti dopo colazione, circa un terzo (39%) prima di colazione e un po’ prima e dopo colazione (8%), secondo il sito web del quotidiano tedesco “Berliner Kurier“.

In linea di principio, gli esperti consigliano di lavarsi i denti dopo colazione, ma bisognerebbe però aspettare almeno mezz’ora.

La ragione di ciò è che gli acidi nel cibo attaccano lo smalto dei denti. Quando si lavano i denti subito dopo aver mangiato, la superficie dei denti viene strofinata, il che potrebbe danneggiarli.

“Gli acidi provocano il rilascio di minerali dalla superficie dei denti, che diventano ruvide al tatto. La pulizia subito dopo aver mangiato comporta il rischio di una demineralizzazione permanente prima di tornare nuovamente ai denti“, spiega il professor Dietmar Osterreich, vicepresidente di l’Associazione Dentistica Tedesca.

Quando si beve succo d’arancia a colazione o vino rosso a cena, è meglio aspettare un’ora prima di lavarsi i denti o lavarsi i denti prima di mangiare. Perché i cibi acidi attaccano lo smalto dei denti, che viene riparato entro un’ora dalla saliva.

Tuttavia, se al mattino non hai tempo per aspettare mezz’ora dopo la colazione, o non fai affatto colazione, allora ovviamente devi pulire comunque a quel punto è ovvio che lavarli è sempre meglio di non farlo.

Gli esperti consigliano di sciacquarsi la bocca con un collutorio al fluoro dopo aver mangiato cibi acidi per regolare l’ambiente acido con uno alcalino, quindi spazzolare poco dopo.