Non immaginerai mai come possono aiutarti le carote

Una delle radici più comuni al mondo è ricca di molte vitamine e minerali che apportano molti benefici al nostro corpo.

Le carote si possono consumare in qualsiasi forma, in ogni caso sono ottime per il nostro organismo.

“Le carote normali sono un’ottima fonte di fibre solubili e beta-carotene“, afferma la nutrizionista Lisa Young.

La specialista ritiene che questa composizione abbia un effetto benefico non solo sugli organi digestivi, ma anche sul cuore con i vasi sanguigni.

Il consumo di carote consente al corpo di purificarsi, abbassando i livelli di colesterolo cattivo e riducendo la probabilità di placca nei vasi sanguigni.

E la composizione vitaminica del raccolto di radici, in particolare l’abbondanza di vitamina A, consente di rafforzare il cuore e aiutarlo a funzionare.

Le carote possono essere consumate crude o previo trattamento termico: bollire, friggere, infornare. Sono ottime per uno spuntino, ti permettono di ottenere la quantità di fibre di cui il tuo corpo ha bisogno.

I medici britannici hanno dimostrato che 25 grammi di fibre al giorno possono riportare i livelli di glucosio stabili ed il colesterolo ad un valore normale.

Qualsiasi preparazione di un piatto di verdure, dovrebbe essere accompagnato da una carota, che oltre a migliorare il gusto del piatto, apporterà numerosi benefici per la salute.