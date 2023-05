I plantari sono progettati per poter essere utilizzati in ogni tipologia di scarpa. Si tratta di un dispositivo che ti consente di ottenere benefici per la mobilità, la salute e il comfort del corpo.

La sua principale funzione, infatti, è quella di ammortizzare e distribuire in maniera più efficace il peso del corpo quando sei in piedi.

Considerando che tale dispositivo si adatta alle singole necessità, è importante acquistare il prodotto più adatto alla propria patologia.

Vediamo, dunque, quali sono le principali funzioni dei plantari, quando bisogna utilizzarli e quali benefici apportano.

È necessario utilizzare sempre il plantare ortopedico? Scopriamolo insieme

Il piede è una delle parti del corpo che più incide sull’equilibrio. Grazie a un plantare di qualità, come i dispositivi di AvanTerra, avrai la possibilità di disporre il peso su un supporto che ti aiuta a sostenere l’allineamento naturale.

In generale, tutti possono utilizzarlo, ma è indicato soprattutto per scopi specifici, come la correzione di difetti al piede, la compensazione di lesioni e la correzione di squilibri.

Le principali problematiche che un plantare ortopedico può correggere

Per prima cosa, è importante sottolineare come un plantare debba essere consigliato da un professionista. Infatti, devi prima sottoporti a una visita che riguarda il piede, l’appoggio e la patologia che desideri correggere.

Le situazioni in cui tale supporto è maggiormente indicato sono: quando devi stare in piedi per molte ore, per svolgere attività fisica, in casi di pronazione e iperpronazione e anche quando si soffre di supinazione, ovvero il piede che ruota verso la parte esterna durante i passi.

Anche in quest’ultimo caso, un plantare aiuta ad allineare i piedi ad ogni movimento eseguito.

Infine, un’ulteriore funzione del plantare è quella di correggere i piedi piatti nei bambini.

Gli esperti suggeriscono di utilizzare tali supporti dai 5 agli 8 anni, periodo della vita in cui il piede è soggetto a deformazioni.

Il plantare si deve realizzare con cura e su misura, così da poter sostenere il piede e agevolare la formazione del cosiddetto plantare.

La stessa problematica, nell’adulto, non è sempre risolvibile tramite un plantare. In questo caso, infatti, il piede ha ormai ceduto e cambiarne l’assetto potrebbe portare all’insorgenza di fastidio e dolore.

Quali sono i principali vantaggi di indossare un plantare ortopedico?

Il plantare ti garantisce un ottimo comfort e un maggiore sollievo ai piedi, oltre che alle caviglie e, in generale, alle gambe. I benefici riguardano anche il corretto allineamento dei piedi quando si sta alzati, si cammina o si svolge attività fisica.

Tra le principali differenze che potrai notare indossandoli ci sono una maggiore comodità per i tuoi piedi e la possibilità di evitare di imbattersi in problematiche fisiche o altri disturbi agli arti inferiori.

Questo accade perché i plantari riescono ad assorbire le pressioni che colpiscono i piedi nel momento in cui vengono a contatto con la superficie. Potrai, quindi, provare meno fastidio e meno dolore.

Conclusioni

In conclusione, avvalerti del supporto di un plantare ti consente pure di evitare che le tue scarpe si deteriorino in tempo minore, garantendo una durata a lungo termine.

Quest’ultimo elemento è fondamentale, in quanto indossare delle scarpe rovinate e logore può causare fastidi e dolori ai piedi e alle articolazioni. Potrai dimenticare mal di schiena e problemi alle gambe.