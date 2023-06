Le straordinarie prestazioni del nuovo processore Apple M2 Ultra

Apple presenta il suo nuovo processore di punta, l’M2 Ultra, durante la conferenza degli sviluppatori WWDC. Questo processore è progettato per soddisfare le esigenze professionali e promette prestazioni eccezionali. Dotato di 24 CPU, 76 GPU e 32 core di intelligenza artificiale, l’M2 Ultra rappresenta un notevole passo avanti rispetto al suo predecessore, l’M1 Ultra.

Durante la presentazione, Apple ha dimostrato un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto all’M2 Max, il chip lanciato l’anno scorso. Sono stati riportati incrementi fino al doppio nelle attività che richiedono elevate capacità di elaborazione da parte della CPU o della GPU.

Successivamente, Luke Miani ha testato le capacità dell’M2 Ultra su un nuovo Mac Studio. I risultati sono stati sorprendenti: nel test Cinebench R23, il SoC ha ottenuto 28.730 punti, quasi il doppio rispetto all’M2 Max che ha raggiunto i 14.701 punti. Anche in termini di GPU, l’M2 Ultra ha mostrato un notevole miglioramento, producendo 147 fotogrammi al secondo nel gioco Rise of the Tomb Raider a 1440p con impostazioni grafiche medie, rispetto ai 131 fotogrammi al secondo dell’M2 Max.

Per i professionisti che lavorano con l’editing video, l’M2 Ultra si è dimostrato particolarmente potente. In un progetto di 15 minuti esportato utilizzando Final Cut Pro, il processore di punta ha impiegato solo 8 minuti, mentre l’M2 Max ha richiesto 12 minuti e 38 secondi, e l’M1 Ultra addirittura 13 minuti e 56 secondi.

Tuttavia, bisogna considerare che queste macchine equipaggiate con l’M2 Ultra hanno un costo elevato. Nonostante il costo, i professionisti che richiedono prestazioni eccezionali potrebbero trovare questi nuovi dispositivi di Apple una scelta ideale.