Lo sai chi usa i lettini abbronzanti? Ecco il profilo moderno

Quando i lettini abbronzanti sono apparsi per la prima volta sul mercato, l’unico scopo di questa tecnologia, fornire l’abbronzatura indoor, era semplicemente di natura cosmetica.

I principali utilizzatori, inizialmente, erano giovani che volevano la pelle olivastra per sfoggiarla durante tutto l’anno.

Ulteriori studi, tuttavia, hanno dimostrato che i lettini abbronzanti non sono utili solo per scurire la pelle. È stato scoperto che la radiazione ultravioletta emessa dalle lampade per lettini abbronzanti rafforza la produzione di vitamina D nella pelle umana allo stesso modo dell’esposizione diretta ai raggi solari.

La vitamina D è una sostanza importante necessaria per rafforzare le ossa e prevenire le malattie. Pertanto, si può affermare che l’uso responsabile dei lettini abbronzanti può contribuire alla salute generale di una persona.

Con questi studi, il profilo degli utilizzatori di lettini abbronzanti inizia a cambiare radicalmente. Invece di essere composto esclusivamente da giovani, il profilo degli utilizzatori di lettini abbronzanti ora ha uomini e anziani.

E questo è stato dimostrato nello studio condotto da un gruppo di ricercatori guidato dal dottor Michael Strepp. I risultati di questo studio sono stati confrontati con i risultati dell’ultima indagine seria, avvenuta ad inizi anni 2000.

Nell’indagine, quasi tutti gli utilizzatori di lettini abbronzanti erano giovani in età universitaria. Ma nella più recente ricerca di mercato, circa il 30% degli utilizzatori di lettini abbronzanti è ora composto da uomini.

Un’indagine simile sui centri abbronzanti stranieri, ha mostrato dati comparabili. Cioè, il 25% di tutti i clienti di 160 centri abbronzanti, sono uomini.

Le percentuali dovrebbero aumentare poiché i centri abbronzanti ora sono sviluppati separatamente dai saloni di bellezza e parrucchieri. Gli uomini si sentiranno più a loro agio nell’entrare nei centri abbronzanti.

Dall’indagine è emerso un dato interessante riguardante gli utenti maschi. Un centro abbronzante ha riferito che il 40% dei suoi profitti proviene da clienti maschi.

Questo perché gli uomini usano i lettini abbronzanti più spesso delle donne.

Il recente studio di mercato ha anche mostrato che le persone anziane ora utilizzano lettini abbronzanti. Questo è il 70% di tutti gli utenti di lettini abbronzanti intervistati hanno più di 25 anni.

Gli uomini di età superiore ai 40 anni hanno iniziato, da anni, ad utilizzare lettini abbronzanti. Ci sono anche anziani che ora entrano nei centri abbronzanti.

Man mano che i benefici per la salute dell’utilizzo dei lettini abbronzanti diventano più popolari, più uomini e più anziani utilizzeranno questa tecnologia di abbronzatura indoor.

Questa nuova ondata di utenti sono persone responsabili e attente alla salute intente a utilizzare una tecnologia collaudata.

