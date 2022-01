Come riuscire ad eliminare le verruche

Soffri di verruche da molto tempo? Forse hai anche consultato il tuo medico a riguardo.

Ma come sbarazzarsi delle verruche?

Questa domanda è stata posta da molte persone in tutto il mondo e le risposte sono diverse. Prima di affrontare l’argomento “come sbarazzarsi delle verruche” è necessario fare una scelta sul tipo di trattamento che si desidera avere.

Ci sono tutti i tipi di trattamento per sbarazzarsi delle verruche, trattamenti come: farmaci da prescrizione, trattamenti chirurgici e rimedi naturali.

Se si vuole optare per rimedi naturali, ci sono molte opzioni disponibili come: Agopuntura, Digitopressione, Erboristeria e Ayurveda.

Questi tipi di trattamenti sono anche conosciuti come trattamenti naturopatici in quanto si occupano di naturale. Se non sei interessato ai trattamenti naturali, hai sempre a disposizione le altre due opzioni, quella dei farmaci o della chirurgia.

Se ti stai chiedendo come sbarazzarti delle verruche con questi due metodi, hai molte opzioni a tua disposizione. Per la prescrizione di farmaci, ci sono prodotti come: Crema Imiquimod, Gel Podofilox, Interferone, Acido tricloroacetico, Polifenone e Fluorouracile.

Se sei interessato a un trattamento più drastico, puoi guardare la procedura chirurgica che normalmente si riferisce ad: Asportazione chirurgica, Elettrocauterizzazione, Crioterapi, Terapia laser, Procedura di escissione elettrochirurgica ad anello (LEEP).

Questi metodi sono ben noti per essere metodi di grande successo per sbarazzarsi delle verruche.

foto@Flickr