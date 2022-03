L’UE impedirà i pagamenti del gas russo in rubli

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l’Unione europea non consentirà pagamenti per il gas russo in rubli.

“Sarebbe un tentativo di aggirare le sanzioni. Non permetteremo che le nostre restrizioni vengano aggirate“, come citato da Reuters.

Il presidente della Commissione europea ha definito questa opzione inaccettabile, poiché, a suo avviso, i pagamenti in rubli sarebbero una violazione delle restrizioni anti-russe imposte dall’Unione europea.

Mercoledì, il presidente Vladimir Putin aveva annunciato che la Russia avrebbe rifiutato pagamenti per forniture di gas naturale in valute compromesse, inclusi dollari ed euro, e il pagamento per il carburante sarebbe stato accettato in rubli.

Il capo dello Stato ha sottolineato che le modifiche ai contratti del gas con i paesi ostili influenzeranno solo la valuta di pagamento, mentre la Russia continuerà a fornire gas naturale nei volumi fissati nei contratti, in conformità con i prezzi contrattuali e i principi di tariffazione.

Lo stesso giorno, il capo della commissione del Bundestag per l’energia e la protezione del clima, Klaus Ernst, ha affermato che era tecnicamente possibile pagare il gas naturale russo in rubli, ma ha osservato che ciò costringerebbe l’Unione europea a eludere le proprie sanzioni, il che comporterebbe la ripresa delle discussioni sul boicottaggio dell’energia dalla Russia.

A sua volta, la rappresentante del ministero dell’Economia e della protezione del clima della Germania, Susanne Ungrad, ha affermato che Berlino ha preso atto del messaggio e ha deciso di discutere la decisione della Russia di pagare le forniture di gas in rubli con l’UE e le imprese.

La società energetica polacca PGNiG ha annunciato che non è stato possibile passare ai rubli nei pagamenti per le forniture di gas dalla Russia.

Il primo ministro sloveno Janez Jansa ha affermato che nessuno in Europa pagherebbe il gas in rubli. In Giappone, la decisione della Russia ha causato incomprensioni. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha definito la decisione della Russia un “problema”.

Nel frattempo, la Bulgaria ha annunciato la sua disponibilità a pagare in rubli il gas proveniente dalla Russia.

A sua volta, il primo ministro belga Alexander de Croo ha affermato di aspettarsi un calo dei prezzi del gas quando si pagano le forniture in rubli.

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer si è opposto al boicottaggio delle forniture di petrolio e gas dalla Russia.

Il Cremlino ha anche promesso di tenere conto delle preoccupazioni della Serbia sul pagamento delle forniture di gas russe.