Mal di stomaco aumenta in estate, perchè

Con l’arrivo dell’estate, le alte temperature possono influenzare la normale attività dello stomaco e dell’intestino per molte persone, perché le alte temperature indeboliscono il sistema digestivo.

Secondo il sito web di Health Shots, l’estate ha un impatto sulla salute dell’apparato digerente.

Secondo uno studio svizzero pubblicato sull’American Journal of Gastroenterology, c’è un rischio maggiore di sviluppare malattie infiammatorie intestinali (IBD) e gastroenteriti infettive (IG) durante un’ondata di caldo, e i cambiamenti stagionali e il clima estremo spesso portano a problemi di salute dell’apparato digerente.

Quali consigli seguire per evitare problemi di stomaco in estate

Evita il caffè e le bibite

Dovresti stare il più lontano possibile da queste bevande perché causano rapidamente disidratazione e irritazione dello stomaco.

Esercizio fisico quotidiano

Se hai problemi di digestione, è essenziale che ti alleni quotidianamente, poiché può aiutarti a rimanere fisicamente attivo e alleviare gonfiore, gas e indigestione.

Mangiare yogurt regolarmente

Aiuta a calmare lo stomaco irritato, mantenere un sano sistema digestivo e facilitare la digestione, inoltre, mangiarlo regolarmente riduce le possibilità di sentire l’acidità.

Evita cibi grassi e in scatola e fast food

Mangia frutta fresca, verdure a foglia, meloni, mele, cetrioli, frutti di bosco, mais, insalate, acqua di menta, limone, acqua di limone e pere in estate ed evita cibi grassi, trasformati e in scatola e fast food.

Meno zucchero

Evita gli alimenti con zucchero, aromi e coloranti aggiunti che possono causare problemi come gonfiore e mal di stomaco.

Ridurre la quantità di cibo e non dormire subito dopo aver mangiato

Mangia il cibo in quantità minori e masticalo bene, e non dormire subito dopo aver mangiato in quanto ciò può portare all’acidità.

Bere tanta acqua

Bere abbastanza acqua durante il giorno mantiene il corpo fresco e rilassa