Come compensare la carenza di Vitamina D, segui i consigli

La carenza di vitamina D è un problema di salute comune in tutto il mondo, in un momento in cui vengono costantemente riconosciuti e studiati più legami tra questa importante vitamina e molte malattie croniche.

Compensare la carenza di vitamina D non è sempre facile, normalmente viene risolto prendendo integratori o trascorrendo un po’ di tempo sotto la luce del sole, secondo un medico specialista del sistema sanitario globale Cleveland Clinic.

“I benefici della vitamina D per il corpo umano sono stati riconosciuti solo di recente, sebbene l’effetto dannoso di un’insufficiente esposizione alla luce solare durante l’infanzia non sia stato nascosto per secoli“, ha affermato la dott.ssa Susan Williams, medico dell’Istituto di endocrinologia e metabolismo presso la clinica di Cleveland.

Gli studi hanno sempre più collegato la carenza di vitamina D con l’insorgenza di varie malattie croniche, mentre altri studi hanno dimostrato un legame positivo tra i buoni livelli di questa vitamina e il funzionamento ottimale del sistema immunitario e nervoso.

La specialista Williams ha osservato che gli alimenti ricchi di vitamina D forniscono solo una piccola percentuale del fabbisogno giornaliero raccomandato di questa vitamina, mentre il resto proviene dal sole o dagli integratori.

L’esposizione limitata al sole, dovuta al maltempo o alla prevenzione del cancro della pelle, è una causa comune di carenza di vitamina D, ma ci sono altri motivi che includono il colore della pelle scura, l’età avanzata, l’obesità, l’intervento chirurgico di bypass gastrico e alcune malattie digestive, che portano al malassorbimento, e la carenza di vitamina D possono verificarsi nei bambini a causa della limitazione della loro alimentazione all’allattamento al seno e del loro allontanamento da altre fonti di vitamina.

Il livello di vitamina D nel corpo può essere misurato con un esame del sangue.

Gli specialisti spiegano che esistono due tipi di integratori di vitamina D; Vitamina D2 e ​​Vitamina D3. Sebbene entrambi i tipi aumentino i livelli di vitamina D, studi recenti hanno indicato che la vitamina D3 ha un effetto più forte nel tempo.

Anche il modo in cui prendi gli integratori è importante; Gli studi hanno scoperto che gli integratori sono più efficaci se assunti con un pasto che contiene almeno 15 grammi di grassi e assunti con il pasto quotidiano più abbondante, migliorando l’assorbimento.

Il medico metabolico ha sottolineato la necessità di attenersi alle dosi prescritte dal medico degli integratori, altrimenti i pazienti sono a rischio di intossicazione da vitamina D, sottolineando che alcuni pazienti potrebbero non rispondere agli integratori di vitamina D;

Perché soffrono di problemi di assorbimento, comprese le persone con morbo di Crohn, che hanno subito un intervento chirurgico bariatrico correlato all’assorbimento, persone con disturbi digestivi, fibrosi cistica, steatorrea, malattia dell’intestino corto, enterite e stasi biliare acuta.

Il problema di assorbimento può essere confermato da esami del sangue, attraverso il confronto dei livelli di vitamina D in un campione di sangue prelevato immediatamente prima di somministrare una dose orale di vitamina D e un campione prelevato da 12 a 24 ore dopo la dose.

Se il malassorbimento è confermato, la fototerapia, che include un’accurata identificazione del tipo di pelle e un’esposizione attentamente ponderata ai raggi ultravioletti B, può essere utilizzata per aumentare i livelli di vitamina.