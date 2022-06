Vaiolo delle Scimmie, OMS frena: Non sarà una pandemia

Nonostante l’aumenti di casi di vaiolo delle scimmie nelle ultime settimane, secondo l’OMS, la situazione non è simile alla pandemia di Covid-19.

Il vaiolo delle scimmie è già presente in 23 paesi, ma per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è improbabile che l’epidemia si trasformi in una pandemia, secondo le dichiarazioni rilasciate lunedì 30 maggio.

“Non crediamo che questo focolaio sia l’inizio di una nuova pandemia perché è un virus noto, abbiamo gli strumenti per controllarlo e la nostra esperienza ci dice che non si trasmette facilmente negli esseri umani come negli animali” ha riferito Rosamund Lewis dell’OMS.

La diffusione è stata maggiore nei paesi in cui il virus non è endemico e non nell’Africa centrale e occidentale dove è endemico, quindi le autorità sanitarie stanno indagando sull’origine dell’epidemia e attuando misure per fermare la situazione definita “insolita”.

Uno di questi è la tutela degli operatori sanitari che sono in prima linea per prevenire la diffusione della malattia tra i gruppi a rischio.

In tutto il mondo ci sono già 257 casi e gli enti sanitari consigliano di evitare il contatto fisico diretto con altre persone e di condividere indumenti, asciugamani, lenzuola e oggetti personali mentre sono presenti lesioni cutanee, in qualsiasi fase, o altri sintomi (come febbre, mal di testa, mal di schiena, affaticamento) che possono indicare un’infezione con vaiolo delle scimmie.

fonte@Magg