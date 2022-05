Tensione Stati Uniti Cina, arriva il comunicato del ministero

l ministero degli Affari esteri cinese ha reagito alle pesanti parole del presidente Joe Biden.

Nel comunicato stampa pubblicato, la Cina ha sottolineato “forte insoddisfazione e ferma opposizione” alla dichiarazione del leader americano.

Nel comunicato il ministero degli Esteri cinese sottolinea che la questione di Taiwan è un affare puramente interno alla Cina e che il Paese non tollererà ingerenze esterne.

“Quando si tratta di interessi fondamentali della Cina, come la sovranità e l’integrità territoriale, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni“, si legge nel comunicato.

“Nessuno dovrebbe sottovalutare la determinazione, la volontà incrollabile e la capacità del popolo cinese di difendere la sovranità e l’integrità territoriale. Non opporsi a 1,4 miliardi di cinesi“, ha aggiunto il comunicato stampa.

Le autorità comuniste di Pechino riconoscono Taiwan democraticamente governata come parte della RPC e cercano di prenderne il controllo, senza escludere la possibilità di un’invasione armata.

Gli Stati Uniti, come la maggior parte dei paesi del mondo, non intrattengono relazioni diplomatiche formali con Taiwan, ma sono considerati il ​​loro più grande alleato e fornitore di armi.

foto@Patara, CC0, via Wikimedia Commons