Sai perchè l’omega 3 è importante d’inverno e d’estate

L’Omega-3, che è un acido grasso importante, non può essere prodotto nel corpo, deve essere assunto dall’esterno.

L’Omega-3 è importante sia d’inverno che d’estate

L’Omega-3 è un acido grasso importante che dobbiamo consumare regolarmente per la nostra salute. La fonte più ricca è il pesce d’acqua fredda.

Ma cos’è l’Omega-3

Omega 3; È un acido grasso con 3 tipi: acido alfa-linolenico (ALA), acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). La forma ALA si trova in fonti vegetali come olio di semi di lino, soia, noci e canola; EPA e DHA si trovano nel pesce e in altri frutti di mare.

Proprio come i bambini, il cervello degli anziani ha bisogno di più Omega-3. Con l’avanzare dell’età, la quantità di Omega-3 che entra nel nostro corpo diminuisce. Per questo motivo, è utile consumare più pesce ricco di Omega-3 o assumere integratori in età avanzata.

Contrariamente alla credenza popolare, gli integratori di omega-3 non causano aumento di peso, aiutano a perdere peso. Molti studi hanno dimostrato l’effetto di avere un corpo ricco di Omega-3, soprattutto nella parziale riduzione del grasso accumulato nell’addome.

Gli acidi grassi Omega-3 proteggono la salute cardiovascolare, riducono i livelli di trigliceridi (grassi nel sangue), aumentano l’HDL, noto come colesterolo buono, e prevengono la pressione alta.

Aiuta a ridurre il rischio di infarto e ictus. Ha effetto antinfiammatorio. È efficace contro le malattie infiammatorie intestinali (colite ulcerosa e morbo di Crohn) e le malattie reumatologiche di origine autoimmune.

È molto importante per lo sviluppo cerebrale, il sistema nervoso centrale e lo sviluppo fisico dei bambini nell’utero materno. Riduce anche i sintomi di alcune malattie neurologiche e psichiatriche.

Come valutare l’acquisto di integratori di Omega-3

Quando si acquistano prodotti contenenti omega-3, è necessario prestare attenzione a molti punti importanti.

Gli integratori di Omega-3 devono essere testati per essere privi di metalli pesanti e rifiuti chimici e devono essere documentati con un certificato IFOS.

La garanzia della qualità IFOS è una garanzia internazionale. Questa organizzazione ha sede in Canada e questi integratori sono testati per i metalli pesanti. Più alta è invece la percentuale di principio attivo di Omega-3 ottenuta con il metodo di spremitura a freddo, sono da preferire i prodotti ottenuti con questo metodo.

Il totale degli acidi grassi DHA ed EPA dell’integratore da assumere dovrebbe essere di 1 grammo o vicino a 1 grammo.

Per adulti e bambini sani, si consiglia di assumere 500-1000 mg al giorno a stomaco pieno, mattina o sera. Questi supporti dovrebbero essere utilizzati tutto l’anno, compresi i mesi estivi.

Tuttavia, è necessario consultare un medico. Non dovrebbe essere preso indiscriminatamente ed eccessivamente (perché può portare a emorragia cerebrale e ictus).

L’uso dell’olio di pesce può essere rischioso, soprattutto per coloro che usano anticoagulanti, un medico dovrebbe assolutamente consigliarlo.

