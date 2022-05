Attenzione a mangiare le banane a stomaco vuoto

Read Time: 1 Minute, 18 Second

Sono molti i nutrizionisti che hanno segnalato il pericolo degli effetti collaterali del consumo di banane a stomaco vuoto.

Attenzione alle banane a stomaco vuoto

Secondo il portale wellandgood, le banane sono ricche di potassio, che è uno dei minerali essenziali per le funzioni corporee, in particolare l’equilibrio idrico, la pressione sanguigna, la digestione e persino la contrazione muscolare, rendendo le banane uno spuntino particolarmente per le persone interessate alla salute e al fitness.

Nonostante questi benefici, la nutrizionista di New York City Jennifer Maing ha affermato che mangiare una banana a stomaco vuoto per prima cosa al mattino non è una buona idea.

“Il tuo corpo aumenta naturalmente la glicemia al mattino e, se non hai il diabete, il tuo corpo produrrà più insulina per bilanciare la glicemia, e per questo motivo mangiare una banana al mattino non è il momento migliore mangiare un alto contenuto di carboidrati“, ha aggiunto.

Secondo gli esperti, quando si mangiano le banane, è preferibile abbinarle ad altri cibi e mangiarle al momento opportuno; Per evitare l’effetto stress dell’alto contenuto di zucchero.

I nutrizionisti spiegano che fibre, proteine ​​e grassi possono aiutare a rallentare l’assorbimento dello zucchero nel corpo, prevenendo picchi acuti e crolli di zucchero nel sangue.

Il corpo può produrre molta insulina dopo aver mangiato un pasto abbondante di carboidrati semplici (come quelli contenenti banane), il che rende molto basso il livello di zucchero nel sangue e la reazione può causare più voglie di zucchero, poiché il corpo cerca di ripristinare il rapporto zucchero nel sangue con un livello di sicurezza.

