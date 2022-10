Nasa conferma la missione DART ha cambiato la rotta dell’asteroide

L’analisi dei dati ottenuti nelle ultime due settimane dal team di indagine DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA mostra che l’impatto cinetico del veicolo spaziale con il suo asteroide bersaglio, Dimorphos, ha alterato con successo l’orbita dell’asteroide.

È la prima volta che l’umanità ha deliberatamente alterato il movimento di un oggetto celeste e la prima dimostrazione su larga scala della tecnologia di deflessione degli asteroidi.

“Abbiamo tutti la responsabilità di proteggere il nostro pianeta natale. Dopotutto, è l’unico che abbiamo“, ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson.

“Questa missione mostra che la NASA sta cercando di essere pronta per qualsiasi cosa l’universo ci getti addosso. La NASA ha dimostrato che siamo seri come difensori del pianeta. Questo è un momento spartiacque per la difesa planetaria e per tutta l’umanità, a dimostrazione dell’eccezionale impegno della NASA. team e partner in tutto il mondo“.

Prima dell’impatto del DART, Dimorphos impiegava 11 ore e 55 minuti per orbitare attorno al suo più grande asteroide genitore, Didymos.

Dalla collisione intenzionale di DART con Dimorphos il 26 settembre, gli astronomi hanno utilizzato telescopi sulla Terra per misurare quanto è cambiato quel tempo.

Ora il team di indagine ha confermato che l’impatto della navicella spaziale ha alterato l’orbita di Dimorphos attorno a Didymos di 32 minuti, accorciando l’orbita da 11 ore e 55 minuti a 11 ore e 23 minuti. Questa misurazione ha un margine di incertezza di circa più o meno 2 minuti.

Prima del suo incontro, la NASA aveva definito un cambiamento minimo di successo del periodo dell’orbita di Dimorphos come un cambiamento di 73 secondi o più. Questi primi dati mostrano che DART ha superato questo benchmark minimo di oltre 25 volte.

“Questo risultato è un passo importante verso la comprensione dell’effetto completo dell’impatto di DART con il suo asteroide bersaglio“, ha affermato Lori Glaze, direttore della Planetary Science Division della NASA presso la sede centrale della NASA a Washington.

“Man mano che nuovi dati arrivano ogni giorno, gli astronomi saranno in grado di valutare meglio se e come una missione come DART potrebbe essere utilizzata in futuro per aiutare a proteggere la Terra dalla collisione con un asteroide se mai ne troviamo uno che si dirige verso di noi“.

Il team di indagine continua ad acquisire dati con osservatori a terra in tutto il mondo, nonché strutture radar presso il Goldstone Planetary Radar del Jet Propulsion Laboratory della NASA in California e il National’s Green Bank Observatory Science Foundation in West Virginia. Aggiornano la misurazione del periodo con osservazioni frequenti per migliorarne l’accuratezza.

L’obiettivo è ora misurare l’efficienza del trasferimento di quantità di moto dalla collisione di circa 14.000 miglia (22.530 chilometri) all’ora del DART con il suo obiettivo.

Ciò include un’ulteriore analisi di “ejecta”, le molte tonnellate di rocce di asteroidi spostate e lanciate nello spazio dall’impatto. Il contraccolpo di questa esplosione di detriti ha notevolmente migliorato la spinta di DART contro Dimorphos, proprio come un getto d’aria che esce da un pallone fa volare il pallone nella direzione opposta.

Per comprendere appieno l’effetto del rinculo dell’ejecta, sono necessarie maggiori informazioni sulle proprietà fisiche dell’asteroide, come le sue caratteristiche di superficie e la sua forza o debolezza. Questi problemi sono ancora in fase di revisione.

“DART ci ha fornito dati affascinanti sulle proprietà degli asteroidi e sull’efficacia di un impattatore cinetico come tecnologia di difesa planetaria“, ha affermato Nancy Chabot, responsabile del coordinamento DART presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) di Laurel, nel Maryland.

“Il team DART continua a lavorare su questo ricco set di dati per comprendere appieno questo primo test di difesa planetaria della deflessione degli asteroidi“.

Per questa analisi, gli astronomi continueranno a studiare le immagini Dimorphos dall’approccio terminale DART e il Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube), fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana, per approssimare la massa e la forma dell’asteroide.

Tra circa quattro anni, il progetto Hera dell’Agenzia Spaziale Europea prevede anche di effettuare indagini dettagliate su Dimorphos e Didymos, con particolare attenzione al cratere lasciato dalla collisione DART e alla misurazione precisa della massa di Dimorphos.

La Johns Hopkins APL ha costruito e gestito la navicella spaziale DART e gestisce la missione DART per l’Ufficio di coordinamento della difesa planetaria della NASA come progetto dell’Ufficio del programma delle missioni planetarie dell’agenzia.

Le strutture telescopiche che contribuiscono alle osservazioni utilizzate dal team DART per determinare questo risultato includono: Goldstone, Green Bank Observatory, Swope Telescope all’Osservatorio di Las Campanas in Cile, Danish Telescope all’Osservatorio di La Silla in Cile e le strutture della rete del telescopio Las Cumbres Global Observatory in Cile e Sud Africa.

Né Dimorphos né Didymos rappresentano alcun pericolo per la Terra prima o dopo la collisione controllata di DART con Dimorphos.

Fonte: Materiali forniti dalla NASA