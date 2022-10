Cobra Kai 6 stagione senza nessun indizio?

Non c’è ancora la conferma ufficiale ma i fan sono in trepida attesa per la 6 stagione di Cobra Kai, ma quali sono gli indizi da seguire.

I creatori tanno lavorando ad un altro progetto in questo momento, così come una parte del cast. Per questo motivo, le indicazioni riguardo ad una 6 stagione di Cobra Kai non ci sono.

Quindi, mentre si aspetta che Netflix ufficializzi la 6 stagione, c’è qualcosa in più da segnalare in termini di audience.

Nelle ultime informazioni di Nielsen (per Variety), sono stati guardati 1,9 milioni di minuti di Cobra Kai nella settimana dal 12 al 18 settembre, rendendolo di gran lunga il programma di streaming più popolare.

È vero che questi dati sono per tutti i 50 episodi finora invece che per la sola stagione 5, ma la sua performance dominante è un altro promemoria di quanto questo spettacolo sia amato.

Bisogna anche valutare che questi episodi sono significativamente più brevi della maggior parte delle altre produzioni Netflix, il che rende questa impresa ancora più impressionante.

Ovviamente bisogna sperare che questi dati forniscano a Netflix ancora un motivo in più per annunciare presto altre notizie ed ufficializzare la 6 stagione di Cobra Kai.

C’è da dire che in questo momento si parla di attendere fino alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Questo è ciò che accade quando non c’è una tempistica chiara su quando la produzione dovrebbe prendere il via.