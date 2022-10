Cobra Kai, tutto quello che devi sapere sulla 6 stagione

Nonostante la fresca uscita della 5 stagione di Cobra Kai su Netflix, i fan non vedono l’ora di avere più notizie relative a quella che potrebbe essere la sesta ed ultima stagione.

Ci sarà la 6 stagione di Cobra Kai

Sebbene Cobra Kai non sia stato ancora rinnovato per una sesta stagione, è improbabile che venga cancellato, data la popolarità della serie.

Detto questo, i creatori hanno affermato di essere molto impegnati in altri progetti in questo momento e dunque questo indizio potrebbe far presagire uno slittamento per l’uscita della 6 stagione di Cobra Kai.

Quando potrebbe arrivare la sesta stagione di Cobra Kai

In passato, Netflix ha rilasciato le sue stagioni negli ultimi quattro mesi dell’anno, quindi in teoria si potrebbe sperare nell’uscita tra ottobre e novembre 2023.

Nel frattempo, come sappiamo, Sony ha anche in cantiere un progetto legato alla saga di Karate Kid in lavorazione.

Ma, da quanto si apprende, la serie tv ed il ritorno cinematografico di Karate Kidm, sarebbero completamente separati l’uno dall’altro.

Tutto questo fa presagire che la 6 stagione di Cobra Kai non uscirà prima della fine del 2024.

I progetti dei creatori di Cobra Kai

Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, che sono accreditati del successo di Karate Kid, hanno parlato del recente successo della quinta stagione e di scoprire cosa possono aspettarsi i fan per il futuro, compresi i loro piani futuri e come potrebbero influenzare Cobra Kai Stagione 6.

Il trio ha detto che stanno attualmente lavorando a una nuova serie commedia d’azione con Netflix, Obliterated, che segue una squadra delle forze speciali in missione a Las Vegas ed è in produzione da due mesi. Il trio sta anche lavorando a uno spin-off del famoso film “Una pazza giornata di vacanza” un cult degli anni 80.

“Non abbiamo ancora una sesta stagione ufficiale da annunciare. Quello che possiamo dire è che pensiamo costantemente a questi personaggi. Attualmente stiamo lavorando su Obliterated per Sony e Netflix. Siamo nel nostro secondo mese di produzione e penso che le persone rimarranno sbalordite. Ma si spera che ci saranno più Cobra Kai all’orizzonte. Potrebbe esserci un po’ più di attesa, solo perché stiamo lavorando a quest’altra serie, ma non sarà molto indietro, se tutto andrà come ci aspettiamo” hanno riferito.