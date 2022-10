Cobra Kai: Alla fine il vero cattivo è Terry Silver?

Cobra Kai sin dall’inizio ha sempre giocato sul doppio ruolo del cattivo, Daniel Larusso da un lato, il tipico bravo ragazzo e Johnny Lawrence, lo stereotipo del poco di buono.

L’originalità delle premesse di questo sequel, creato inizialmente per YouTube e oggi uno dei più grandi successi di Netflix, consisteva nel ribaltare tutto ciò che già sapevamo sul film Karate Kid degli anni ’80 e regalarci un nuovo punto di vista.

In tal senso, una versione televisiva è finita per diventare la migliore soluzione per continuare la saga senza ricorrere obbligatoriamente ad una quinta pellicola della serie Karate Kid.

Secondo Deadline, Alicia Hannah-Kim ha firmato per la serie Netflix per interpretare Kim Da-Eun, una sensei sudcoreana. L’attrice si metterà così nei panni di un villain che cercherà di influenzare i piani di Terry Silver (Thomas Ian Griffith) per accelerare l’espansione di Cobra Kai.

Silver, come ricorderanno i fan della serie, ha tradito John Kreese (Martin Kovey) e lo ha tolto di mezzo facendolo finire in prigione accusato di aver aggredito Stingray. Ora, dopo aver manipolato i risultati dell’All Valley Karate Tournament e con l’aiuto di Kim, unirà le forze nella sua lotta per ottenere la vittoria.

Oltre all’ingresso dell’attrice, un altro dei nuovi volti della quinta stagione di Cobra Kai sarà Dallas Dupree Young, che ha debuttato nella quarta stagione come Kenny Payne e che ora sarà uno dei nuovi personaggi regolari della fiction Netflix.

Come anticipato dal trailer della quinta stagione, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) si uniranno per cercare di impedire l’espansione di Cobra Kai. Inoltre, Johnny Lawrence (William Zabka) e suo figlio, Robby Keene (Tanner Buchanan), andranno alla ricerca di Miguel Díaz (Xolo Maridueña), che si è recato in Messico alla ricerca del padre biologico.

Terry Silver resta il vero cattivo della serie

Terry Silver diventa un simbolo del capitalismo e del concetto che la vittoria giustifica tutti i mezzi e per farlo il suo biglietto da visita è in realtà la sua catena di palestre.

Un’ambizione eccessiva che va contro i principi che il signor Miyagi (Pat Morita) instillò nel suo discepolo Daniel-san quando gli insegnò il karate per difendersi dai prepotenti.

La quinta stagione ha cementato uno dei momenti che molti fan speravano di vedere: Danny e Johnny finalmente diventano amici.

Per un attimo sembrava che anche John Creese ( Martin Kove ) si sarebbe unito all’esercito di Daniel per difendere il Miyagi dojo.

La serie ha rivendicato il personaggio di Terry Silver. I dubbi per l’ultima stagione consistono nel chiarire se finalmente vedrà la luce e tornerà alla sua conversione oppure chiuderà la porta definitivamente verso un suo riscatto.