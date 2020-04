Morgan ha tutta l’intenzione di tornare a Sanremo

La maggior parte di noi, nei suoi panni, se fossimo stati clamorosamente esclusi dalla gara, non avremmo avuto più il coraggio di tornare sul palco della Kermesse di Sanremo, ma come il gossip ci ha insegnato in questi anni Morgan è Morgan ed ecco quindi qual è il suo desiderio per il prossimo futuro.

In collegamento video con Mara Venier a “Domenica In”, il cantautore ha cominciato con lo svelare un retroscena sulla celebre lite con Bugo.

“Tutte le volte che vedo il pezzo in cui dico che “succede?!” mi viene da ridere. Mi fa troppo ridere perché era un modo per svignarmela. È stata una bravata, era come buttarmi da un burrone. Io ero indeciso, mi dicevo lo faccio o no? e poi l’ho fatto ed è stato come volare. Che poi se Bugo mi avesse interrotto dicendo fermi tutti. Cosa stai facendo?, la brutta figura l’avrei fatta io. Invece ha preferito uscire. Dopo il fattaccio, io dovevo svignarmela, dovevo evitare che Amadeus mi dicesse cosa fai?! e così dissi cosa succede, cosa succede per andarmene“.

“Si potrebbe anche riproporre la coppia“, ha quindi affermato la conduttrice fornendo l’assist per il cantante, che ha immediatamente replicato: “No, singoli! Uno contro l’altro.”