Risparmiare con il noleggio auto e i vari servizi

Oggi come oggi il risparmio è diventata una delle cose fondamentali per poter gestire e vivere al meglio la nostra vita.

Si può risparmiare andando a fare la spesa, sui beni di consumo e su tante altre cose tra cui le spese inerenti all’auto: in merito a ciò molte persone stanno valutando, sempre con maggiore frequenza, il noleggio auto a km 0, il noleggio a lungo termine con i conseguenti servizi a loro dedicati come ad esempio Brumbrum, Kajak e tante altre che andremo a citare più in là.

Vendita auto a km 0: cos’è e come si risparmia?

Innanzitutto un auto a km 0 significa che la vettura è già immatricolata e registrata e il cui costo è minore. L’auto a km 0 si può sia acquistare che noleggiare.

Il costo dipende dal tipo di uso che si fa del mezzo: infatti il prezzo si decide in base alla durata del noleggio, ai km stimati e ovviamente in base alla marca e al modello che si andrà a scegliere. Solitamente il costo comprende una serie di servizi come il soccorso stradale, l’assicurazione RCA, manutenzione, cambio gomme ecc.

Un altro elemento che va definito in via di trattativa è il canone finanziario ovvero una parte del prezzo che va a coprire la svalutazione eventuale del mezzo.

Il servizio offerto da Brumbrum, azienda che si occupa proprio del noleggio e vendita di auto usate, è molto conveniente: infatti offre canone fisso con opzione anticipo zero, auto nuove in pronta consegna o su ordinazione, assicurazione, bollo e 100.000 km inclusi, consegna a domicilio gratis in tutta Italia, manutenzione globale e soccorso stradale 24h.

Il tutto è possibile farlo comodamente da casa: vi collegate al sito, scegliete l’auto in base alle vostre esigenze, procedi con l’acquisto o con il noleggio. L’auto arriva direttamente nella vostra città.

Noleggio a lungo termine

Nel noleggio auto a lungo termine ovviamente avrete uno sconto considerevole. Un servizio eccellente viene da Hurry che offre ai privati la possibilità di avere macchine nuove senza doverle poi comprare.

Sempre compresi sono i servizi di manutenzione sia quella di routine che quella straordinaria, il bollo e l’assicurazione.

Hurry inoltre vi fa scegliere come personalizzare la vostra auto: potete altresì scegliere la durata del noleggio, i km stimati, il colore dell’auto e anche la scelta dell’interno.

C’è la possibilità di noleggiare l‘auto anche senza dare l’anticipo.

Potrete trovare le migliori marche tra cui l’Alfa Romeo, BMW, Opel, Nissan, Smart e tante altre.

Noleggio auto a Modena

A Modena si sta scatenando un servizio che propone proprio il noleggio auto a prezzi incredibili. Alcune ditte per il noleggio non richiedono neanche la carta di credito.

Kajak propone prezzi molto competitivi e il prezzo parte dai 22 euro al giorno. L’Opel Corsa è l’auto più noleggiata a Modena per la facilità con cui si porta e per il comfort di cui è dotata.

Auto usate Modena: Le migliori offerte di auto usate a Modena attualmente, e riferendosi ai dati di oggi, sono Green Motion, Sicily By Car e Hertz.

Da non dimenticare anche Happy Car dove puoi prenotare senza alcun rischio con cancellazione fino a 24 ore prima del noleggio e ovviamente gratuitamente, miglior prezzo sul mercato per quanto riguarda le auto a noleggio e la consulenza gratuita per ogni esigenza del cliente.