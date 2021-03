Morto George Segal, aveva 87 anni

L’attore americano George Segal è morto ieri 23 marzo, aveva 87 anni

Segal ha recitato in molti film, guadagnando fama come grande attore tra gli anni ’60 e ’70. Nel 1966 è stato nominato per un Oscar come miglior attore non protagonista per il film “Chi ha paura di Virginia Woolf?“.

George Segal è morto il 23 marzo per complicazioni dopo un intervento chirurgico di bypass, come confermato dalla moglie, Sonia Segal, citata dal portale Deadline.

Più tardi, nel 1974, avrebbe vinto il Golden Globe come miglior attore per la commedia romantica “Un tocco di classe“.

Negli anni ’90 ha iniziato a lavorare in televisione, dove era meglio conosciuto per i suoi ruoli in varie commedie, come quella che ha interpretato in “Just Shoot Me!”, che gli è valso diverse nomination ai Golden Globe.

Negli ultimi otto anni, Segal, 87 anni, è stato nel cast della commedia televisiva americana “The Goldbergs“, dove interpretava Albert Solomon. L’ultimo episodio da lui girato andrà in onda il 7 aprile e si prevede che ne renderà omaggio.