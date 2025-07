Novità Netflix luglio 2025: film, serie e documentari da non perdere

Luglio 2025 porta su Netflix una rinnovata selezione di contenuti: sequel attesi, thriller intriganti e documentari mozzafiato. Adesso scoprirai le uscite più rilevanti da segnare in agenda, con dati ufficiali e commenti degli esperti.

I film e sequel principali del mese

Netflix apre il mese con The Old Guard 2, uscito il 2 luglio, che vede tornare Charlize Theron e Uma Thurman nel franchise degli immortali Netflix Lovers Italia.

Il 25 luglio sbuca invece Happy Gilmore 2, il ritorno comico di Adam Sandler quasi 30 anni dopo l’originale, con cameo di Travis Kelce e Bad Bunny people.com.

Inoltre, tra i film estivi troviamo Almost Family (18 luglio), I’m Still a Superstar e altri titoli internazionali menzionati da Forbes KamloopsBCNow.

Serie TV e miniserie da guardare

Tra le serie, spicca il sequel “The Sandman 2”, rilasciato in tre parti nel mese e con la season finale prevista il 31 luglio Tom’s Guide.

Altre uscite importanti includono:

Too Much – romantic comedy firmata da Lena Dunham (10 luglio) decider.com+4Marie Claire+4DiscussingFilm+4

– romantic comedy firmata da Lena Dunham (10 luglio) decider.com+4Marie Claire+4DiscussingFilm+4 Untamed – thriller ambientato nello Yosemite National Park con Eric Bana e Sam Neill (17 luglio) The Scottish Sun+2Wikipedia+2New York Magazine+2

– thriller ambientato nello Yosemite National Park con Eric Bana e Sam Neill (17 luglio) The Scottish Sun+2Wikipedia+2New York Magazine+2 To Kill a Monkey – crime thriller nigeriano disponibile dal 18 luglio Wikipedia

– crime thriller nigeriano disponibile dal 18 luglio Wikipedia Leanne, sitcom di Chuck Lorre con Leanne Morgan, attesa il 31 luglio Sortiraparis+4Wikipedia+4ComingSoon.it+4.

Documentari e contenuti reali

Il 16 luglio arriva Amy Bradley Is Missing, documentario in tre episodi su un caso di scomparsa del 1998 Money.it.

Il 30 luglio debutta Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes, con audio inediti del noto killer David Berkowitz people.com.

Infine Apocalypse in the Tropics, profonda indagine di Petra Costa sul lacerante legame tra religione ed estrema destra in Brasile, arriva il 14 luglio Wikipedia.

Conclusione

Luglio è un mese ricco su Netflix: blockbuster come The Old Guard e Happy Gilmore, serie di spessore come The Sandman e Untamed, documentari inquietanti e di impatto. C’è davvero qualcosa per ogni gusto.

Per approfondire, ti consigliamo:

Netflix Tudum – pagine ufficiali di Netflix sulle novità netflix.com