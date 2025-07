Occhi rossi e affaticati? Potresti soffrire della sindrome dell’occhio secco

Se ti capita spesso di sentire bruciore agli occhi, arrossamento o visione offuscata, potresti non soffrire solo di stanchezza. La sindrome dell’occhio secco è una condizione molto più diffusa di quanto si pensi, ma spesso sottovalutata, e può compromettere seriamente la qualità della vita quotidiana.

Cos’è la sindrome dell’occhio secco e perché colpisce così tante persone

Secondo il Dott. Uğur Tunç, esperto in oftalmologia, la secchezza oculare è causata da un’insufficiente produzione di lacrime o da una loro rapida evaporazione. Questa disfunzione può provocare pizzicore, sensazione di sabbia negli occhi, visione sfocata e fotofobia.

Esistono due forme principali:

Evaporativa , spesso legata a fattori ambientali (schermi, aria condizionata, vento);

, spesso legata a fattori ambientali (schermi, aria condizionata, vento); Iposecretiva, correlata a patologie sistemiche come malattie autoimmuni o reumatologiche.

Questa distinzione è cruciale per identificare il trattamento più efficace.

Trattamenti personalizzati: dalle lacrime artificiali al PRP

Non esiste un rimedio universale. Il Dott. Tunç sottolinea l’importanza di una diagnosi oculistica dettagliata e di terapie su misura:

Gocce lubrificanti senza conservanti per un uso quotidiano e prolungato;

per un uso quotidiano e prolungato; Colliri oleosi per migliorare la funzione delle ghiandole di Meibomio (alla base delle ciglia);

per migliorare la funzione delle ghiandole di Meibomio (alla base delle ciglia); Soluzioni ad alto contenuto di acido ialuronico per combattere l’evaporazione.

In casi gravi, si ricorre a gocce di PRP (plasma ricco di piastrine), ottenute dal sangue del paziente stesso. Studi come quello pubblicato su Ophthalmology Times confermano che il PRP migliora significativamente la rigenerazione della superficie oculare (Fonte autorevole: NIH).

Attenzione agli steroidi: solo sotto controllo medico

I colliri a base di corticosteroidi possono alleviare rapidamente i sintomi, ma non devono mai essere usati senza prescrizione. Il loro utilizzo prolungato senza supervisione può portare a complicanze gravi come il glaucoma o la cataratta (Fonte: Mayo Clinic).

Piccoli cambiamenti, grandi benefici: lo stile di vita conta

Molti casi di occhio secco evaporativo possono essere gestiti con modifiche comportamentali:

Limitare il tempo davanti a schermi;

Fare pause frequenti;

Usare umidificatori in ambienti chiusi;

Evitare ventilatori diretti sugli occhi.

Quando rivolgersi allo specialista

Non ignorare sintomi persistenti come bruciore o stanchezza oculare. Una diagnosi precoce può evitare danni cronici. In caso di fastidi continui, è consigliabile consultare un oculista specializzato in malattie della superficie oculare.

Fonti autorevoli: