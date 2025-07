Occhiali smart: Cosa fanno davvero e quanto costano

Gli occhiali smart uniscono tecnologia e design per offrire funzionalità intelligenti come notifiche, assistenti vocali e fotocamere;

Sempre più aziende li propongono come strumenti di produttività, ma anche di intrattenimento e assistenza alla guida.

Introduzione

Negli ultimi anni, il mercato della tecnologia indossabile ha fatto spazio a un nuovo protagonista: gli occhiali smart. Non si tratta di semplici lenti, ma di veri e propri dispositivi tecnologici in grado di connettersi allo smartphone, scattare foto, mostrare notifiche e molto altro. Ma cosa fanno esattamente questi occhiali e, soprattutto, quanto costano?

Cosa fanno davvero gli occhiali smart?

Gli occhiali smart sono progettati per ampliare le funzionalità degli occhiali tradizionali, integrando tecnologie come Bluetooth, microfoni, altoparlanti, fotocamere e, in alcuni modelli, schermi o realtà aumentata. Le funzioni più comuni includono:

ricezione di notifiche dallo smartphone;

dallo smartphone; gestione delle chiamate e dei messaggi;

utilizzo di assistenti vocali come Alexa o Google Assistant;

come Alexa o Google Assistant; scatto di foto o registrazione video tramite comandi vocali;

riproduzione musicale o indicazioni GPS direttamente nelle lenti.

Alcuni modelli avanzati, come i Ray-Ban Meta o gli Xreal Air 2, offrono funzionalità di realtà aumentata (AR), proiettando contenuti digitali nello spazio visivo dell’utente. Questo consente, ad esempio, di leggere una ricetta mentre si cucina o visualizzare i dati del percorso durante la guida. La versatilità degli occhiali smart li rende ideali per chi lavora in mobilità, per utenti ipovedenti o per chi cerca un modo discreto e pratico per rimanere connesso.

Secondo un report di Statista, il mercato degli smart glasses ha superato i 6 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita stimata che potrebbe portare a oltre 20 miliardi entro il 2030.

Quanto costano gli occhiali smart oggi?

Il prezzo degli occhiali smart può variare sensibilmente in base a marca, tecnologia integrata e destinazione d’uso. Attualmente, il mercato offre tre fasce principali:

Entry level (150-300 €): modelli basilari, come i Razer Anzu o i Bose Frames, che offrono principalmente funzioni audio e comandi vocali;

(150-300 €): modelli basilari, come i Razer Anzu o i Bose Frames, che offrono principalmente funzioni audio e comandi vocali; Fascia media (300-800 €): dispositivi come i Ray-Ban Meta, dotati di fotocamera, microfono e compatibilità con app social;

(300-800 €): dispositivi come i Ray-Ban Meta, dotati di fotocamera, microfono e compatibilità con app social; Top di gamma (oltre 1000 €): prodotti con realtà aumentata come Xreal Air 2 Ultra, Vuzix Blade o i dispositivi enterprise di Microsoft e Lenovo, pensati per uso professionale o industriale.

Molti modelli richiedono il collegamento a uno smartphone per funzionare, ma le versioni più avanzate integrano un processore interno, come nel caso dei Vuzix Shield o dei prototipi sviluppati da Apple e Samsung. Questi ultimi, pur non ancora sul mercato di massa, promettono un futuro in cui gli occhiali potranno sostituire smartphone e smartwatch.

Secondo IDC, nel 2025 il prezzo medio degli occhiali smart si aggirerà attorno ai 500 €, con una maggiore accessibilità per il pubblico consumer grazie all’ingresso di nuovi brand asiatici nel mercato.

Conclusione: tecnologia a portata di sguardo

Gli occhiali smart stanno progressivamente uscendo dalla nicchia geek per diventare uno strumento utile anche nella vita quotidiana. Che tu sia un professionista in mobilità, un appassionato di tecnologia o semplicemente curioso di sperimentare nuove soluzioni digitali, oggi esistono modelli per tutte le esigenze e budget.

Il futuro sembra puntare verso una integrazione sempre più discreta e potente, con dispositivi capaci di sostituire smartphone e smartwatch. L’importante è valutare bene funzionalità reali, autonomia e compatibilità prima dell’acquisto.

