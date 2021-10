Oppo: Novità sul prossimo smartphone pieghevole

Lo smartphone pieghevole di Oppo lascia trapelare qualche voce di corridoio che conferma alcune delle caratteristiche tecniche.

L’azienda ha presentato un primo prototipo nel 2019 e da allora nessuna sua notizia. Il leaker seriale DigitalChatStation riporta lo smartphone sotto i riflettori rivelando le principali caratteristiche dello smartphone.

La descrizione della sua scheda tecnica ricorda l’Huawei Mate X2 o il Galaxy Z Fold 3. Cambia forma rispetto al primo prototipo svelato.

Il dispositivo incorpora due schermi. Il primo è uno schermo classico all’esterno e il secondo è uno schermo pieghevole all’interno.

Si chiude come un portafoglio per proteggere il display pieghevole. Questa forma conferisce allo smartphone uno schermo con una diagonale degna di un piccolo tablet.

La diagonale dello schermo pieghevole dello smartphone Oppo sarebbe compresa tra 7,8 e 8 pollici. Quello del Galaxy Z Fold 3 raggiunge i 7,6 pollici.

Lo smartphone promette di essere ancora più grande. Questo pannello pieghevole ha una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Per quanto riguarda la fotocamera, Oppo X ha un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP e una fotocamera selfie da 32 MP.

Non è chiaro se si tratti di una fotocamera sotto lo schermo come il Galaxy Z Fold 3. Il lettore di impronte digitali è sul lato come sullo smartphone Samsung.

Lo smartphone funziona su Android 11 con l’overlay ColorOS 12.

Fonte: idboox.com