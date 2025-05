Coscienza umana: lo studio che rivoluziona le neuroscienze divide scienziati e filosofi

Un esperimento senza precedenti ha messo alla prova le principali teorie sulla coscienza, aprendo nuove prospettive sulla comprensione della mente umana. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature.

Un’indagine epocale sulla coscienza: GNWT contro IIT

Nel cuore di una delle sfide più antiche e complesse della scienza – che cos’è la coscienza e da dove nasce? – un esperimento collaborativo durato sette anni ha confrontato per la prima volta in modo diretto due delle teorie neuroscientifiche più accreditate: la Global Neuronal Workspace Theory (GNWT) e la Integrated Information Theory (IIT).

Lo studio, pubblicato il 30 aprile 2025 su Nature (DOI: 10.1038/s41586-025-08888-1), rappresenta una pietra miliare nella comprensione del rapporto tra cervello e coscienza.

“Svelare il mistero della coscienza è la passione della mia vita”, ha dichiarato il celebre neuroscienziato Christof Koch dell’Allen Institute, uno dei principali promotori dell’iniziativa.

Le due teorie a confronto: integrazione o trasmissione?

Integrated Information Theory (IIT) – Sostiene che la coscienza nasce quando le informazioni nel cervello sono profondamente integrate. In questa prospettiva, è l’interconnessione delle reti neurali a generare l’esperienza cosciente.

– Sostiene che la coscienza nasce quando le informazioni nel cervello sono profondamente integrate. In questa prospettiva, è l’interconnessione delle reti neurali a generare l’esperienza cosciente. Global Neuronal Workspace Theory (GNWT) – Propone che la coscienza emerga quando certe informazioni diventano accessibili globalmente a diverse aree cerebrali attraverso un “workspace” neurale condiviso, come un sistema di trasmissione centralizzata.

L’esperimento, che ha coinvolto ben 256 partecipanti umani, ha utilizzato tecniche avanzate di neuroimaging – tra cui fMRI, EEG e MEG – per monitorare l’attività cerebrale mentre i soggetti osservavano stimoli visivi differenti.

Le scoperte: la coscienza risiede nel cervello posteriore?

I ricercatori hanno identificato connessioni funzionali cruciali tra le aree visive posteriori e le regioni frontali del cervello. Tuttavia, in controtendenza rispetto ad alcune ipotesi consolidate, i dati hanno mostrato che la corteccia posteriore – responsabile della percezione visiva dettagliata – gioca un ruolo molto più significativo nella coscienza di quanto si pensasse.

In parole semplici: l’intelligenza ci fa agire, ma la coscienza ci fa sentire di essere.

Secondo uno studio del New England Journal of Medicine, circa 1 paziente su 4 in stato vegetativo mostra segni di coscienza residua, una condizione detta coscienza occulta. Comprendere dove si localizza la coscienza nel cervello potrebbe migliorare enormemente le diagnosi e i trattamenti in neurologia clinica.

Nessuna teoria è stata “sconfitta”, ma entrambe evolvono

Lo studio ha evidenziato che nessuna delle due teorie può essere confermata o smentita in modo definitivo: le differenze nei loro presupposti e la limitata risoluzione degli strumenti attuali non consentono di decretare un vincitore.

“Abbiamo imparato molto su entrambi i modelli”, afferma il neuroscienziato Anil Seth dell’Università del Sussex, autore del best seller Being You.

Un nuovo modello per la scienza del futuro

Questo studio rappresenta anche un modello innovativo di ricerca scientifica: la cosiddetta collaborazione antagonista, in cui scienziati con idee contrastanti cooperano per testare le loro ipotesi in un quadro condiviso, aperto e rigoroso. Un approccio raramente visto in ambito biomedico.

Approfondisci l’approccio su Allen Institute for Brain Science.

Implicazioni: coscienza artificiale e neuroscienze cliniche

Le ricadute di questo studio potrebbero estendersi a numerosi ambiti:

Comprendere meglio disturbi della coscienza come il coma o lo stato vegetativo

come il coma o lo stato vegetativo Sviluppare nuove interfacce cervello-computer in campo medico

Avanzare nel dibattito sull’intelligenza artificiale cosciente, tema discusso anche da filosofi come David Chalmers, coinvolto nello studio

Conclusione: la coscienza resta un mistero… ma più vicino alla luce

Questo esperimento non ha risolto il problema mente-corpo, ma ha compiuto un passo epocale nel delineare i contorni della coscienza umana. Le neuroscienze si avvicinano così a una verità che per millenni è appartenuta alla filosofia e alla spiritualità.

Per chi desidera approfondire, consigliamo la lettura di Nature Neuroscience e i contenuti divulgativi dell’Allen Institute.

