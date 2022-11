Perchè i Mac non sono buoni per i videogiochi?

Apple si è sempre presentata come un’azienda legata al mondo del lavoro e dei professionisti, il mondo del gaming è sempre stato lasciato un po in disparte.

Tuttavia, con la presentazione di Apple Silicon, la situazione è cambiata radicalmente perché ora ci sono software e hardware altamente capaci di farlo.

Cosa manca ai Mac per essere un prodotto Gaming

Apple ha sempre affermato che i suoi prodotti sono progettati esclusivamente per i professionisti, ovvero per professionisti del design, creatori di contenuti, sviluppo di prodotti 3D, ecc. Tuttavia, ha sempre lasciato il mondo dei videogiochi al secondo (se non terzo posto). In questo senso, non è stata solo Apple, ma anche gli sviluppatori a non interessarsi a sufficienza in questo ambito.,

Quando acquistiamo un iMac, un Magic Mouse o una Magic Keyboard vengono forniti di serie. Entrambi gli accessori che completano coprono praticamente le esigenze degli utenti. Tuttavia, per il mondo dei giochi non è il miglior mouse, soprattutto perché non ha pulsanti configurabili, il Magic Mouse non include la rotellina del mouse che funziona così bene in alcuni giochi.

La Apple non ha fiducia nel settore?

Ci sono due ragioni convincenti per affermare che i Mac non sono adatti ai giochi. Tuttavia, attualmente si apre una piccola finestra che lascia intravedere la possibilità che i Mac siano apparecchiature molto interessanti per giocare.

I motivi per i quali i Mac non sono adatti ai videogame

Mancato adattamento dei giochi a macOS e Apple Silicon: gli sviluppatori non rilasciano giochi per Mac, essendo un catalogo molto più piccolo e contenuto di quello esistente su Windows. È vero che ci sono grandi giochi su questa piattaforma, ma i professionisti di questo settore preferiscono un Windows per la sua varietà.

I Mac non sono preparati o focalizzati su questo settore: sono team incredibili che ci permettono di generare grandi progetti. I punti di forza del Mac non hanno rivali, ma nei suoi punti deboli le carenze sono più che evidenti, come per giocare.

Apple Silicon: gli amanti di questo settore, pur avendo un Mac, hanno fatto Boot Camp e ottenuto il sistema operativo Windows per poter giocare e divertirsi.

Vale la pena acquistare un Mac per giocare?

La risposta è no, dato che il più consigliato oggi è quello di acquistare un PC Windows, non per le sue specifiche, ma per il catalogo Windows esistente e che viene gradualmente incluso nei Mac. Anche così, Apple vuole entrare in questo settore grazie all’arrivo di Apple Arcade. In ogni caso, c’è ancora molta strada da fare.