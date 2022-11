Terrifier 2 un successo horror che vuole arrivare all’oscar

Ci sono film che sono adatti ad ogni tipo di pubblico e film che invece sono destinati ad una particolare nicchia, poi c’è Terrifier 2.

Terrifier 2 è un film definito brutale del sottogenere slasher horror, che può seguire tranquillamente titoli quali Non aprite quella porta.

Terrifier 2 nei giorni scorsi è diventato virale per le forti reazioni che ha suscitato nelle sale cinematografiche in cui è stato proiettato negli Stati Uniti.

Al di là delle polemiche sui social, colpisce la proposta del portale Bloody Disgusting, che attraverso una campagna sui social, chiede che il film venga nominato alla prossima edizione degli Oscar.

I commenti social sulla prima di Terrifier 2

“Ho appena visto ‘Terrifier 2’. Era un pasticcio incredibile e sanguinante. Il ragazzo dietro di me è svenuto e si è schiantato contro la mia sedia. Un altro ragazzo è andato via perché non si sentiva bene, l’ho sentito dire e mentre uscivo dalla porta del cinema ho sentito un ragazzo vomitare” questo uno dei tanti commenti apparsi sui social.

Il film, della durata di circa due ore e mezza, racconta del ritorno di Art, il clown, uno squilibrato assassino che si rianima nella notte di Halloween per dare la caccia ad un’adolescente e a suo fratello a Miles County..

In questo sequel, scritto e diretto anche da Damien Leone, Art il clown rivive e inizia a dare la caccia a Sienna Shaw e al fratello minore Jonathan, che stanno progettando i loro costumi per la notte di Halloween.

Una delle scene più inquietanti e che è responsabile dei migliaia di commenti sui social network è quando Art, il clown, uccide Allie, un’amica del protagonista del film, in una lunga sequenza nella tortura della donna aumentando il suo sadismo minuto dopo minuto.

La scena inizia con il clown che afferra Allie per la testa per strapparle i capelli, per poi scuoiarla, pugnalarla, ognuna più orribile dell’altra, finché il sangue di Allie non macchia completamente il pavimento della stanza in cui è torturata. Ma non contento di ciò, Art, il clown, gli amputa un braccio e gli spezza l’altro, per terminare la sua orgia di sangue spruzzandolo con candeggina e sale e terminando così il suo rito sanguinario.

Per ora, il film è uscito solo in alcune sale negli Stati Uniti, ed è disponibile su Amazon e sul portale Screambox.