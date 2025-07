Assistente Sociale: Il Tuo Percorso di Studi e Carriera

Sogni di fare la differenza nella vita delle persone e di contribuire a una società più giusta? La professione di assistente sociale potrebbe essere la strada giusta per te. È un ruolo di grande responsabilità e impegno, che richiede non solo empatia e dedizione, ma anche una solida preparazione accademica e professionale. Ecco il percorso di studi necessario per intraprendere questa nobile carriera in Italia.

La Formazione Universitaria: Laurea e Abilitazione

Per diventare assistente sociale in Italia, il primo passo fondamentale è conseguire una laurea universitaria specifica. Il percorso più diretto è la Laurea Triennale in Servizio Sociale (Classe L-39). Questo corso di studi fornisce le basi teoriche e pratiche indispensabili per comprendere le dinamiche sociali, le politiche del welfare, le metodologie del lavoro sociale e le normative di riferimento. Tra le materie affrontate, troverai psicologia, sociologia, diritto, economia e, naturalmente, le discipline specifiche del servizio sociale.

Dopo aver ottenuto la laurea triennale, è necessario superare l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione. Questo esame permette l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo Professionale degli Assistenti Sociali, consentendo di esercitare la professione di Assistente Sociale Junior. Secondo i dati del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), al 2024, il numero di iscritti all’Albo è in costante crescita, segno di un’importanza sempre maggiore del ruolo all’interno del contesto sociale.

Oltre la Triennale: Specializzazione e Sviluppo Professionale

Per chi desidera approfondire le proprie competenze e ambire a ruoli di maggiore responsabilità o specializzazione, il percorso di studi non si ferma alla laurea triennale. Molti professionisti scelgono di proseguire con una Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (Classe LM-87). Questo biennio offre una preparazione più avanzata in aree come la progettazione e gestione dei servizi sociali, la ricerca sociale, l’analisi delle politiche pubbliche e l’intervento in contesti complessi (ad esempio, minori, anziani, dipendenze, immigrazione).

Il conseguimento della laurea magistrale permette di accedere all’Esame di Stato per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo Professionale, qualificandosi come Assistente Sociale Specialista. Questo apre le porte a opportunità professionali più ampie, anche in ruoli di coordinamento e dirigenza. È importante sottolineare che la formazione dell’assistente sociale è un percorso continuo. Il CNOAS, infatti, promuove attivamente la formazione continua obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo, garantendo così un costante aggiornamento professionale e l’adeguamento alle nuove sfide sociali. Come affermato dalla Legge 84/1993, che disciplina l’ordinamento della professione, “l’assistente sociale svolge la sua attività con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento”.

Intraprendere il percorso per diventare assistente sociale significa scegliere una professione che richiede impegno, ma che offre immense gratificazioni nel contribuire al benessere della collettività. È un mestiere in continua evoluzione, dove la passione per l’aiuto reciproco si unisce a competenze solide e aggiornate.

Per maggiori informazioni sul percorso di studi, le sedi universitarie e l’abilitazione professionale, consulta il sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) www.cnoas.it e del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) www.mur.gov.it.