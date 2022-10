Pneumatici invernali sempre meno utilizzati, si preferisce altro

Gli pneumatici invernali stanno lasciando sempre più spazio ad una variante che ha conquistato il pubblico dei guidatori.

Secondo una ricerca di Kwikfit, il tradizionale pneumatico invernale viene sempre più sostituito dal pneumatico per tutte le stagioni. Quasi un quarto di tutte le auto di proprietà sono già dotate di questo tipo di pneumatico.

Da dieci anni KwikFit ricerca tipi di pneumatici due volte l’anno. Si dividono in pneumatici estivi, invernali e per tutte le stagioni. È sorprendente che il pneumatico per tutte le stagioni stia diventando sempre più popolare, soprattutto tra i conducenti privati.

Nelle prime misurazioni nel 2013, il pneumatico per tutte le stagioni era un’eccezione, secondo Kwikfit. All’epoca, la cosiddetta quota di superficie stradale era inferiore al 3,3%. Gli pneumatici per tutte le stagioni rappresentano ora il 23,2% di tutti i tipi di pneumatici, rispetto al 19% dell’anno scorso.

Il 5,3% utilizza anche pneumatici invernali in estate

Colpisce, secondo la catena di garage, che i privati ​​riguardassero principalmente clienti che in precedenza guidavano solo con pneumatici estivi.

I guidatori che lavorano con la loro auto spesso optano ancora per pneumatici estivi e invernali. Poiché percorrono molti chilometri, è interessante per loro guidare con le gomme che meglio si adattano alla stagione.

Nel periodo di misurazione agosto-settembre, ben prima del cambio gomme, su un campione di 2.220 vetture, 514 montavano pneumatici per tutte le stagioni e 1.596 con pneumatici estivi.

Insieme rappresentavano il 94,7% del totale. Ciò significa che nel periodo estivo il 5,3 per cento degli automobilisti ha continuato a guidare con pneumatici invernali, ovvero poco meno di 500.000 auto.

Michelin il primo pneumatico

Questa volta le squadre di misurazione hanno contato 81 marchi. I cinque marchi più grandi insieme rappresentano il 62,3% di tutti gli pneumatici.

Michelin è al primo posto con il 19,1 percento e Continental al secondo con il 18,4 percento. Vredestein è al terzo posto con l’11,4%, seguito da Goodyear e Bridgestone.

Hankook, Pirelli, Dunlop, Viking e Yokohama completano la top 10.

La ricerca indipendente di KwikFit viene effettuata ogni sei mesi da JES Marketing Research. È stato condotto ad agosto tra 2.220 veicoli privati ​​e commerciali.

fonte@Hln.be