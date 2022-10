La Nissan lascia la Russia e vende tutto a 1 euro

Diverse case automobilistiche europee e giapponesi hanno stabilimenti in Russia da molti anni, ma allo scoppio della guerra in Ucraina le cose sono cambiate.

Dopo l’invasione dell’Ucraina a febbraio, molte fabbriche si sono fermate bruscamente. Diverse compagnie straniere hanno risposto fermando le catene di montaggio.

Da allora tacciono ed in alcuni casi non ci è voluto molto prima che le prime case automobilistiche annunciassero di volersi ritirare dalla Russia.

Il più grande di loro è Renault, che oltre alle proprie fabbriche aveva anche una grande partecipazione in AvtoVaz, che è dietro il marchio Lada.

Anche il colosso automobilistico Volkswagen ha ringraziato, così come la Toyota.

Anche la Nissan si unisce?

Sembra chiaro che anche Nissan ha deciso di lasciare la Russia. Lo fanno vendendo tutti i loro beni a una società di proprietà dello stato russo, per un euro.

Nell’accordo c’è una clausola che dà a Nissan la possibilità di riacquistare l’attività, entro sei anni. Ma molto probabilmente dovrà cambiare perché diventi rilevante.

La vendita include lo stabilimento high-tech di Nissan a San Pietroburgo, dove avevano anche un centro di progettazione e sviluppo.

Nel 2021 sono state lanciate 45.000 nuove auto dalla fabbrica, che conta circa 2.000 dipendenti. Inoltre, Nissan ha trasferito la sua sede di vendita e marketing a Mosca.

Nissan e le perdite sul mercato russo

Nissan registra una perdita in concomitanza con l’uscita dalla Russia. L’anno scorso, Nissan ha venduto 53.000 auto in Russia, numero che precipiterà quest’anno.

Ai dipendenti della fabbrica sarà garantito uno stipendio per un anno da oggi, ma non è chiaro cosa faranno. Le sanzioni rendono molto difficile importare parti di automobili in Russia.

Una soluzione potrebbe essere la produzione di modelli sviluppati in Russia, possibilmente per una casa automobilistica cinese che rilevi la fabbrica.

fonte@abcnyheter