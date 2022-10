Elon Musk Twitter e i possibili licenziamenti

Un tribunale ha aggiornato il procedimento che avrebbe dovuto iniziare questa settimana e ha concesso alle parti fino al 28 ottobre per concludere un nuovo accordo.

La società lo ha citato in giudizio all’inizio di luglio. Dopotutto, Elon Musk ha assicurato all’inizio di questo mese che l’acquisizione avverrà davvero.

Ha poi fatto marcia indietro, accusando la società di mentirgli sulle misure adottate per combattere gli account automatizzati e lo spam.

Musk inizialmente ha proposto di acquistare Twitter, cosa che il consiglio di amministrazione dell’azienda ha accettato, a fine aprile, assicurando che la sua priorità non era assicurarsi profitti ma difendere la libertà di espressione.

La direzione dell’azienda non ha risposto immediatamente quando l’agenzia di stampa AFP e Reuters hanno chiesto un commento su tale rapporto.

Anche se Musk non riesce ad acquisire Twitter, i dirigenti della piattaforma prevedono di licenziare quasi un quarto del personale entro la fine del 2023, secondo le fonti del Post.

Il multimiliardario è vicino ad un accordo per acquistare il sito di social network per 44 miliardi di dollari dopo mesi di dispute finanziarie e legali.

