Netflix addebita l’account condiviso con altri utenti

La salvezza può quindi essere lo strumento di esportazione appena lanciato per i profili Netflix. Ciò consente di separare i profili utente, completi di suggerimenti, cronologia, elenchi e impostazioni, in un account nuovo e separato.

Condividere l’account in modo ufficiale porta gli utenti “extra” ad avere un vero e proprio account secondario con la propria password. L’ovvio svantaggio è che dovrai quindi pagare per questi “extra” che prima erano gratuiti.

Nella primavera del 2022 hanno quindi iniziato a sperimentare l’addebito per la condivisione dell’account in alcuni paesi sudamericani.

