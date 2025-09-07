Progesterone: una svolta per il seno trans

Un recente studio olandese sta cambiando le prospettive sulla terapia ormonale per le donne transgender. L’aggiunta del progesterone al percorso di affermazione di genere sembra favorire in modo significativo lo sviluppo del seno, rispondendo a un desiderio comune e migliorando la soddisfazione personale.

I risultati dello studio di Amsterdam

La ricerca, condotta dall’Amsterdam UMC, ha fatto luce su un aspetto finora poco esplorato. Gli specialisti, guidati dall’endocrinologo Koen Dreijerink, hanno monitorato 90 donne transgender per un anno. Utilizzando scansioni 3D per misurazioni precise, hanno osservato come l’integrazione di progesterone abbia portato a un aumento del volume del seno fino al 30%.

Raya Geels, ricercatrice e prima autrice dello studio, ha sottolineato un dato non solo numerico, ma anche emotivo: “Le partecipanti che assumevano progesterone si sono dette più soddisfatte delle dimensioni, della forma e dello sviluppo del loro seno”. L’effetto è risultato ancora più evidente in chi, parallelamente, ha aumentato il dosaggio di estradiolo, l’altro ormone chiave nel processo di femminilizzazione.

Efficacia e sicurezza del trattamento

Fino ad oggi, la prescrizione di progesterone era limitata dalla mancanza di prove scientifiche chiare sulla sua efficacia e sicurezza. Questo nuovo studio colma in parte questa lacuna. “I nostri risultati dimostrano che il progesterone è efficace e presenta effetti collaterali contenuti”, ha spiegato Dreijerink.

Gli effetti indesiderati più comuni riscontrati durante lo studio includono stanchezza, una maggiore sensibilità al seno e ai capezzoli e lievi sbalzi d’umore, sintomi simili a quelli riscontrati anche nelle donne cisgender. Grazie a queste nuove evidenze, i ricercatori sperano di poter offrire protocolli ormonali sempre più personalizzati ed efficaci.

Questi progressi rappresentano un passo importante per migliorare la qualità dei trattamenti e il benessere psicofisico delle persone transgender. La ricerca scientifica continua a offrire strumenti sempre più mirati per supportare ogni percorso di affermazione di genere.

Per approfondire, è possibile consultare pubblicazioni scientifiche e siti di enti che si occupano di salute transgender, come l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o associazioni internazionali come la World Professional Association for Transgender Health (WPATH).