Giustiziata la prima persona trans negli Stati Uniti

Amber McLaughlin è una donna transgender, condannata a morte per omicidio.

Nello stato del Missouri, negli Stati Uniti, è stata giustiziata martedì 3 gennaio, la prima persona transgender.

McLaughlin, 49 anni, sarebbe diventata la prima persona transgender del movimento LGBT+ a morire con la pena capitale nel paese, e anche la prima persona ad essere giustiziata nel 2023.

È stata condannata a morte per l’omicidio della sua ex fidanzata il 20 novembre 2003. A quel punto, Beverly Guenther, 45 anni, aveva già chiesto un’ordinanza restrittiva contro il suo ex compagno, poiché presumibilmente l’ha molestata.

Quando l’ordine restrittivo era attivo, McLaughlin si è recato all’indirizzo in cui lavorava Beverly, aspettandola nel parcheggio fino all’orario di uscita. Mentre stava camminando verso la sua macchina, McLaughlin l’ha afferrata con la forza, l’ha gettata a terra e l’ha aggredita sessualmente, pugnalandola a morte e spingendo il suo corpo nella sua macchina.

Al momento della sua condanna, McLaughlin si identificava ancora come un uomo, sotto il nome di Scott McLaughlin.

Gli avvocati di Amber hanno presentato una petizione al governatore Mike Parson per commutare la sua condanna in ergastolo.

“La pena di morte qui considerata non riflette la coscienza della comunità ma piuttosto quella di un singolo giudice“, hanno sostenuto nella loro richiesta di clemenza, che sottolinea anche la difficile infanzia e i disturbi psichiatrici di McLaughlin.

Sottolineano inoltre che ha problemi di depressione, tentando più volte il suicidio, tra le affermazioni della richiesta c’è anche la sua diagnosi di disforia di genere.

Il Dipartimento penitenziario del Missouri ha indicato che “McLaughlin è stato dichiarato morto alle 18:51“, dopo aver ricevuto un’iniezione letale. In una dichiarazione finale, secondo la NBC, McLaughlin si sarebbe “pentito” delle sue azioni, assicurando di essere “una persona amorevole e affettuosa“.