Yoko Ono se ne va in campagna e cambia vita

Yoko Ono ha lasciato New York dopo 50 anni per trasferirsi in una fattoria nel nord dello stato che lei e il marito John Lennon acquistarono nel 1978. La vedova di John Lennon, che oggi ha 90 anni, ha deciso di vivere una vita tranquilla e lontana dai riflettori.

Dopo la morte di Lennon nel 1980, Ono ha mantenuto una certa amicizia con Paul McCartney e Ringo Starr, ma in passato ha avuto dei conflitti legali con loro per i diritti delle canzoni dei Beatles.

Yoko Ono ha deciso di trasferirsi in campagna per vivere una vita più tranquilla e lontana dai riflettori. La fattoria si trova nel nord dello stato di New York ed è stata acquistata da lei e John Lennon nel 1978. Ono ha anche dei ricordi felici di quando visitava la fattoria con Lennon e il loro figlio Sean.

La fattoria dove si è trasferita la vedova, si trova vicino a Franklin, New York, nelle Catskills. Si tratta di una proprietà di 600 acri che lei e John Lennon avevano acquistato nel 1978 come rifugio e per allevare mucche da latte Holstein.

Fino ad oggi Yoko Ono ha sempre vissuto a New York dove ha lavorato come artista a tempo pieno, preservando i ricordi e l’eredità del suo defunto marito. Ha compiuto 90 anni nel febbraio 2023 e ha celebrato il suo compleanno con un evento artistico a Central Park.

Yoko Ono è un’artista che ha creato opere in diversi campi, come la musica, la pittura, la poesia e il cinema. È nota per il suo stile avanguardista e espressivo, e per il suo attivismo per la pace. Ha fatto parte del movimento artistico Fluxus negli anni ’60 e ha collaborato spesso con il suo defunto marito John Lennon.

Un’opera che ritrae Yoko Ono e John Lennon (Foto@Pixabay)

Alcune delle sue opere più famose sono:

Grapefruit, un libro di istruzioni per vivere che contiene oltre 150 pezzi scritti divisi in cinque sezioni: Musica, Pittura, Evento, Poesia e Oggetto.

Cut Piece, una performance in cui si sedeva sul palco e invitava il pubblico a tagliare via i suoi vestiti con delle forbici.

Bed-In for Peace, una protesta pacifista che fece con John Lennon nel 1969 in diverse città del mondo, rimanendo a letto per una settimana davanti ai giornalisti.

Wish Tree, una serie di installazioni che consistono in alberi sui quali le persone possono appendere dei biglietti con i loro desideri.