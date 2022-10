Psoriasi lo stile di vita può aiutare a curarti

In tutto il mondo, circa 125 milioni di persone hanno la psoriasi.

Unguenti, fototerapia e compresse possono ridurre i sintomi, ma anche i cambiamenti nello stile di vita possono avere un effetto benefico sulla condizione cronica della pelle.

La psoriasi può avere un grande impatto sulla vita di una persona. Macchie rosse sulla pelle con scaglie, molto prurito e articolazioni doloranti sono disturbi che fanno parte della condizione.

La psoriasi è una malattia autoimmune

Il sistema immunitario lavora troppo ed è iperattivo. Le persone con psoriasi hanno una maggiore suscettibilità ad essa a causa della genetica. Non è il caso che la psoriasi sia causata da una dieta o da uno stile di vita poco salutare, ma uno stile di vita non ottimale può innescare il sistema immunitario e quindi la psoriasi.

Non è quindi sbagliato che un esperto, come un dietista con conoscenza della psoriasi, dia un’occhiata al tuo schema alimentare per vedere come puoi ottimizzarlo, spiegano alcuni esperti ad esempio, sappiamo anche che le persone obese hanno maggiori probabilità di contrarre la psoriasi e le persone con psoriasi obese tendono ad avere sintomi più gravi.

Una dieta ipocalorica sembra funzionare bene, così come una dieta a basso contenuto di zuccheri. Perdendo i chili in eccesso, spesso anche i disturbi della pelle diminuiscono. Anche il sale gioca un ruolo.

Se il contenuto di sale è molto alto, il sistema immunitario diventa ancora più attivo e i sintomi della psoriasi possono peggiorare. I dermatologi sottolineano che spesso sono necessari farmaci in caso di sintomi gravi, per schiarire prima la pelle. Ma poi gli adeguamenti dello stile di vita possono garantire che il farmaco possa essere gradualmente eliminato.

La mente è altrettanto importante

Nella psoriasi, le cellule della pelle reagiscono in modo diverso rispetto al normale. Ciò è dovuto allo stress ossidativo che danneggia le cellule. Gli antiossidanti, che si trovano principalmente in frutta e verdura come broccoli e mirtilli, possono ridurre il danno ossidativo nelle cellule e quindi i sintomi della psoriasi.

Lo stress ossidativo può essere causato da infezioni e infiammazioni, obesità, tabacco, alcol, alimenti trasformati, inquinamento ambientale, farmaci, ma anche stress psicologico.

Sappiamo che esiste un’interazione tra il cervello e la pelle, che include il sistema immunitario, e che alcuni nutrienti sono importanti sia per il cervello che per la pelle, spiegano gli esperti. Un esempio di tale sostanza è il triptofano, che si trova in banane, lenticchie, spinaci e latticini.

È il precursore di molte sostanze importanti nel cervello, come la serotonina, nota anche come ormone della felicità. Un altro esempio è la vitamina D, che viene prodotta nella pelle. Aiuta a mantenere la pelle calma, ma è anche indispensabile per il cervello.

L’alimentazione e l’esercizio fisico sono importanti, ma la parte mentale è altrettanto importante.

Prendersi cura anche dei batteri

Lo stress colpisce anche i batteri nell’intestino, noti come microbioma. E quel microbioma a sua volta influenza il tuo sistema immunitario e quindi la psoriasi, spiegano gli esperti.

Sembra che i batteri Faecalibacterium prausnitzii e Akkermansia muciniphila siano particolarmente importanti in vari disturbi autoimmuni, perché hanno un effetto antinfiammatorio. Puoi ottenerli prendendoli dei probiotici. Anche l’esercizio aiuta. Quando ti alleni intensamente, viene stimolata la crescita di questi due batteri.

I prodotti fermentati possono anche avere un effetto antinfiammatorio, come yogurt e kimchi e la bevanda kombucha, spiegano i dermatologi.

Una vita completamente senza stress, un regolare esercizio fisico intenso e solo cibo sano è impossibile, ma non è necessario, affermano gli esperti.

Mangiare sano, ma non pensarci troppo, spiegano.