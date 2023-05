Scoperta sorprendente: quali alimenti attirano maggiormente le zanzare? I risultati dello studio sono incredibili!

Le zanzare sono attratte dagli odori del corpo umano a causa di alcuni acidi presenti in alimenti come formaggio, latte, panna e yogurt, secondo uno studio condotto da ricercatori del Johns Hopkins Malaria Research Institute e della School of Medicine, in collaborazione con il Macha Research Trust in Zambia.

Quali alimenti attirano maggiormente le zanzare (Foto@Pixabay)

La ricerca, pubblicata su Current Biology, ha indagato quali odori umani sono più attraenti per le zanzare africane della malaria.

Gli studiosi hanno esposto le zanzare a campioni di odori corporei di sei partecipanti, utilizzando una gabbia e lunghi tubi per canalizzare i profumi.

I risultati hanno evidenziato che le zanzare erano maggiormente attratte dagli acidi carbossilici presenti nell’aria, tra cui l’acido butirrico riscontrato nei formaggi “puzzolenti”. Allo stesso tempo, è emerso che le zanzare erano scoraggiate da una sostanza chimica chiamata eucaliptolo, presente nelle piante.

I ricercatori ritengono che questa scoperta possa aprire nuove possibilità per lo sviluppo di esche o repellenti in grado di interrompere il comportamento di ricerca dell’ospite delle zanzare e controllare la diffusione della malaria in regioni endemiche.

Gli esperti hanno espresso entusiasmo per lo studio, definendolo un esperimento pionieristico condotto su larga scala al di fuori del laboratorio e un’importante base per elaborare future strategie di controllo delle zanzare.

La dottoressa Leslie Vosshall, neurobiologa e vicepresidente del Howard Hughes Medical Institute, che non ha partecipato allo studio, ha espresso entusiasmo riguardo alla ricerca. Ha sottolineato che questo esperimento su larga scala al di fuori del laboratorio fornisce importanti indizi sulla caccia delle zanzare e può contribuire allo sviluppo di strategie future per affrontare il problema.

In definitiva, lo studio ha offerto una nuova prospettiva sulla relazione tra gli odori del corpo umano e l’attrazione delle zanzare, aprendo la strada a nuove possibilità per il controllo delle malattie trasmesse da questi insetti.