Quali attori appartengono a Scientology

Scientology, un movimento religioso fondato nel 1952 da L. Ron Hubbard, ha attirato nel corso degli anni numerosi personaggi famosi, in particolare attori di Hollywood. Ecco un elenco di alcuni degli attori più noti associati a Scientology, con un approfondimento su ciascuno di loro.

Tom Cruise

Tom Cruise è probabilmente il più famoso sostenitore di Scientology. Si è avvicinato alla religione nel 1990 grazie alla sua allora moglie, Mimi Rogers. Cruise è diventato uno dei portavoce più visibili della chiesa, sostenendo pubblicamente molte delle sue pratiche e idee. Le sue credenze religiose sono state indicate come una delle ragioni dietro il divorzio con Katie Holmes, che ha cercato di mantenere la loro figlia Suri lontana dalla chiesa​​.

John Travolta

John Travolta è un altro celebre membro di Scientology, essendosi unito alla chiesa nel 1975 dopo aver letto “Dianetics” di L. Ron Hubbard. Travolta attribuisce alla religione il merito di averlo aiutato a gestire i problemi della vita e di poter aiutare gli altri in modo simile. Anche sua moglie, l’attrice Kelly Preston, condivideva le stesse credenze religiose​​.

Elisabeth Moss

Elisabeth Moss, conosciuta per il suo ruolo nella serie “Mad Men”, è cresciuta in una famiglia di scientologist. È stata una fervente sostenitrice della religione per gran parte della sua vita. Il suo matrimonio con Fred Armisen è terminato nel 2010, e si pensa che le differenze religiose abbiano giocato un ruolo importante nella separazione​​.

Kirstie Alley

Kirstie Alley, famosa per la serie TV “Cheers”, ha spesso parlato pubblicamente di come Scientology l’abbia aiutata a superare la dipendenza dalla droga. Ha difeso la religione contro le critiche, sostenendo che qualsiasi religione può sembrare strana a chi non la pratica​​.

Laura Prepon

Laura Prepon, nota per “That ’70s Show” e “Orange Is the New Black”, ha iniziato a praticare Scientology nel 1999. Tuttavia, nel 2021 ha rivelato di aver abbandonato Scientology quasi cinque anni prima, spiegando che ora preferisce praticare la meditazione quotidiana con suo marito​​.

Juliette Lewis

Juliette Lewis, attrice di film come “Cape Fear” e “Natural Born Killers”, è nata in una famiglia di scientologist. Ha spesso difeso la compatibilità di Scientology con altre religioni, sostenendo che si può praticare Scientology senza dover abbandonare altre credenze​​.

Jason Lee

Jason Lee, noto per la serie TV “My Name Is Earl”, è stato un membro attivo di Scientology dagli anni ’80. Ha partecipato alla Commissione dei Cittadini per i Diritti Umani, un’organizzazione sponsorizzata dalla Chiesa di Scientology​​.

Danny Masterson

Danny Masterson, famoso per “That ’70s Show”, è un altro attore che ha parlato apertamente di Scientology. Ha descritto la religione come uno “studio della conoscenza” e ha attribuito alla chiesa il merito di avergli fornito fiducia e strumenti per affrontare la vita​​.

Leah Remini

Leah Remini, star di “The King of Queens”, è cresciuta in Scientology dall’età di nove anni ma ha lasciato la chiesa nel 2013. Da allora, è diventata una forte critica della religione, producendo un documentario intitolato “Leah Remini: Scientology and the Aftermath”, che esplora le controverse pratiche della chiesa​​.

Giovanni Ribisi

Giovanni Ribisi, attore noto per “Gone in 60 Seconds” e “Friends”, è figlio di membri della chiesa e ha difeso pubblicamente Scientology. Ha affermato che la religione non è una setta o una minaccia e che molte persone non famose la praticano​​.

Altri Attori Noti

Altri attori che hanno avuto legami con Scientology includono Anne Archer, che ha dichiarato l’importanza della religione nella sua vita, e Jeffrey Tambor, che ha frequentato corsi di Scientology per un periodo ma ha lasciato la chiesa a causa delle pressioni ricevute dai membri​​.

Questi attori rappresentano solo una parte dei numerosi membri della comunità hollywoodiana che hanno trovato in Scientology una fonte di supporto e crescita personale, nonostante le critiche e le controversie che spesso circondano la chiesa.