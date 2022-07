Quali sono gli alimenti antidepressivi naturali?

La salute mentale è come la salute organica, poiché è influenzata dalla dieta quotidiana, quindi bisognerebbe prestare attenzione nel mangiare cibi sani e mantenere un umore stabile.

Gli specialisti consigliano un elenco degli alimenti più importanti che svolgono un ruolo importante nella riduzione del rischio di depressione.

Quali sono gli alimenti che migliorano l’umore e combattono la depressione

Gli specialisti rivelano che le carote sono tra gli alimenti efficaci nella lotta alla depressione, e il motivo è perché contengono un’alta percentuale di beta-carotene, che l’organismo converte in vitamina A, nota per la sua capacità di migliorare l’umore, secondo quanto riportato dalla CNN.

L’elenco include un altro gruppo di alimenti che migliorano l’umore per le persone sane in generale e per i pazienti depressi in particolare, che sono:

Latte: una ricca fonte di vitamina D.

Ortaggi a foglia: Contengono acido folico.

Salmone: è ricco di acidi grassi omega-3.

Consigli nutrizionali per migliorare il tuo umore

Inoltre, gli esperti raccomandano di seguire alcune linee guida nutrizionali, per garantire un miglioramento dell’umore quando si mangiano i cibi precedenti, in particolare:

Dividere i tre pasti giornalieri in piccoli pasti distribuiti nell’arco della giornata.

Mangia fonti naturali di carboidrati complessi, come i cereali integrali, e stai lontano dai carboidrati semplici come quelli che si trovano nei dolci.

Includere cibi ricchi di proteine ​​nella dieta, come carne, pesce, uova e fagioli.

Moderazione nel mangiare frutta fresca.