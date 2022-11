Quante volte a settimana bisogna lavarsi i capelli

Le persone non sono d’accordo sul numero di volte che bisogna lavarsi i capelli durante una settimana e c’è ancora dibattito tra gli esperti di salute e le persone in generale.

Gli esperti hanno rivelato che non esiste una risposta valida per tutti su quanto spesso dovremmo lavarci i capelli o cosa possiamo fare per mantenerli nei giorni di riposo.

La frequenza con cui dovresti spazzolare i capelli può dipendere da diversi fattori, tra cui il tipo di capelli, quanto è grasso il tuo cuoio capelluto e i tuoi livelli di attività.

Lavarsi i capelli una due volte a settimana

Anthony Rossi, MD, assistente dermatologo presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York City, ha affermato che lavare troppo i capelli li fa seccare, mentre l’accumulo di olio da non lavare a sufficienza può anche portare a cattivi odori.

Rossi ha spiegato che generalmente dice ai suoi pazienti che dovrebbero lavarsi i capelli una o due volte alla settimana, secondo quanto riportato alla CNN.

Ma se hai trattamenti chimici che possono rendere i tuoi capelli più asciutti, la permanente o l’uso di determinati unguenti, potresti voler lavarli meno di una volta alla settimana per evitare di farli sfibrare o creare doppie punte.

I capelli grassi

E se il tuo cuoio capelluto è estremamente grasso, potrebbe essere necessario lavarli una volta al giorno, secondo il sito web dell’American Dermatological Association, mentre anche la tua età può avere un ruolo.

Inoltre, va notato che durante la pubertà c’è un aumento degli ormoni e quindi le ghiandole sebacee possono ingrandirsi.

Capelli ed invecchiamento

A sua volta, afferma l’American Dermatological Association, il nostro cuoio capelluto produce meno olio con l’età.

Viene spiegato che i nostri capelli possono essere più inclini alla secchezza o alla rottura se sono ricci o crespi.

Lavarli troppo può anche aggravare la situazione, quindi i capelli spessi e ricci in generale non hanno bisogno di essere lavati quotidianamente o addirittura settimanalmente, secondo l’associazione.

Ma potresti lavarli almeno ogni 2-3 settimane per mantenere il cuoio capelluto e i capelli puliti e sani.